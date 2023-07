Signo de escorpião: entenda as características desse signo e saiba tudo sobre os escorpianos

Escorpião é um signo do zodíaco, sendo o oitavo dentro do Ano Novo Astrológico. As pessoas desse horóscopo pertencem ao elemento "Água", com representação de um escorpião, e nascem entre os dias 23 de outubro (23/10) e 21 de novembro (21/11). As principais características são: intensidade e lealdade. Vejam outras características dos escorpianos, como se comportam no amor, as compatibilidades e outros assuntos do signo.

VEJA MAIS

Qual a característica de escorpião?

Aqueles que nascem sob o signo de escorpião são conhecidos por sua intensidade e influência. Regidos pelo planeta Plutão e com influência de Marte, eles possuem uma personalidade magnética e misteriosa, que muitas vezes atrai a atenção das pessoas ao seu redor. Esses nativos são apaixonados, corajosos e possuem uma forte intuição, o que os torna excelentes observadores e capazes de descobrir segredos ocultos.

Uma das principais características de um escorpiano é a sua natureza emocionalmente intensa. Eles sentem profundamente e podem oscilar entre emoções extremas, o que pode levá-los a serem vistos como pessoas enigmáticas. No entanto, essa intensidade também se traduz em sua capacidade de se dedicar de forma apaixonada a seus relacionamentos e objetivos.

Signo de escorpião: como é o escorpião no amor?

No amor, os escorpianos são extremamente leais e comprometidos com seus parceiros. Eles desejam conexões profundas e emocionantes, e muitas vezes estão dispostos a enfrentar desafios e transformam-se em nome do amor verdadeiro .Quanto à idade no amor, os escorpianos podem se beneficiar de relacionamentos que amadurecem com o tempo, pois tendem a se aprofundar em suas conexões emocionais à medida que envelhecem. Eles valorizam maior satisfação em relacionamentos duradouros, onde a confiança é construída ao longo dos anos.

Como é o escorpião trabalho?

No ambiente de trabalho, os escorpianos se destacam em carreiras que envolvem pesquisa, investigação e análise, pois possuem uma habilidade inata para ir além das superfícies e descobrir a verdade. Eles são persistentes e certos, buscando sempre atingir seus objetivos com dedicação e paixão. Profissões como detetive, psicólogo, psicólogo e cientista são algumas áreas em que eles podem se destacar.

Quais os signos mais compatíveis com escorpião?

Em termos de compatibilidade, os signos que encorajaram os escorpianos nessa intensidade emocional, são: Câncer e Peixes, podem ter grande compatibilidade com escorpianos.