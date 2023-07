Signo de libra: entenda as características desse signo e saiba tudo sobre os librianos

Libra é um signo do zodíaco, sendo o sétimo dentro do Ano Novo Astrológico. As pessoas desse horóscopo pertencem ao elemento "Ar", com representação de uma balança, e nascem entre os dias 23 de setembro (23/09) e 22 de outubro (22/10). As principais características são: o ponderamento e a contemplação do belo. Vejam outras características dos librianos, como se comportam no amor, as compatibilidades e outros assuntos do signo.

Qual a característica de libra?

Aqueles que nascem sob o signo de libra são conhecidos por sua busca incessante pelo equilíbrio e harmonia em todas as áreas da vida. Regidos pelo planeta Vênus, o que lhes confere uma natureza romântica, charmosa e amante da beleza. Essas pessoas são muitas vezes vistas como diplomáticas, justas e encantadoras, com um talento natural para lidar com situações sociais complexas.

As características distintas de um libriano incluem sua habilidade de enxergar os dois lados de uma questão, tornando-os mediadores habilidosos em conflitos. Eles desejam agradar aos outros, o que pode levá-los a serem indecisos em suas próprias decisões, pois consideram cuidadosamente todos os aspectos antes de fazerem uma escolha.

Signo de Libra: como é o libriano no amor?

No amor, os librianos valorizam muito o romance e a conexão emocional. Eles buscam um parceiro que seja igualmente equilibrado e que compartilhe dos mesmos valores de justiça e harmonia. Sua natureza romântica e charmosa faz com que sejam apaixonados e encantadores, tornando-os parceiros atraentes para muitos signos.

Como é libra no trabalho?

Em termos de trabalho, os librianos se destacam em carreiras que envolvem arte, design, moda, direito e diplomacia. Eles são bons ouvintes e têm habilidades de comunicação bem desenvolvidas, tornando-os excelentes advogados, mediadores, professores e consultores.

Quanto à idade, os librianos tendem a se sair bem em diferentes possibilidades da vida. Na juventude, podem ser vistos como os pacificadores e conciliadores em grupos de amigos. À medida que envelhecem, a busca pelo equilíbrio e a harmonia continuam a ser uma força motriz, e eles podem se destacar em cargas de liderança, buscando soluções justas e equitativas para desafios no ambiente de trabalho.

Quais os signos mais compatíveis com os librianos?

Os signos de maior compatibilidade amorosa com librianos são Gêmeos e Aquário. Com Gêmeos, eles escolheram a comunicação fácil e a mentalidade curiosa, além de apreciarem a vida social controlada que ambos desfrutaram. Com aquário, a reflexão intelectual e a busca pela liberdade e independência são pontos em comum que podem fortalecer a conexão.