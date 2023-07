Signo de virgem: entenda as características desse signo e saiba tudo sobre os virginianos

Virgem é um signo do zodíaco, sendo o sexto dentro do Ano Novo Astrológico. As pessoas desse horóscopo pertencem ao elemento "Terra", com representação de uma jovem mulher, e nascem entre os dias 23 de agosto (23/08) e 22 de setembro (22/09). As principais características são: detalhismo e meticulosidade. Vejam outras características dos virginianos, como se comportam no amor, as compatibilidades e outros assuntos do signo.

Qual a característica de Virgem?

Aqueles que nascem sob o signo de virgem é conhecido por sua natureza prática e focada. Regido por Mercúrio, este signo de terra possui uma mente analítica e um forte senso de responsabilidade. Os virginianos são organizados, disciplinados e têm uma habilidade excepcional para lidar com detalhes.

Signo de virgem: como é o virginiano no amor?

No amor, os virginianos são leais e dedicados. Eles tendem a ser reservados em suas emoções, mas são extremamente fiéis aos seus parceiros.

Como é o virgem trabalho?

No trabalho, os virginianos são trabalhadores e perfeccionistas. Eles possuem uma mente analítica e são excelentes em tarefas que prestaram atenção aos detalhes. Sua natureza prática e organizada os tornam excelentes em profissões relacionadas à contabilidade, administração, saúde e pesquisa. Os virginianos buscam a excelência em suas carreiras e estão sempre em busca de melhorias e aprimoramentos.

Quais os signos mais compatíveis com virginianos?

Em termos de compatibilidade, os virginianos tem de maior compatibilidade amorosa com Virgem são Touro, Câncer, Escorpião e Capricórnio. Touro oferece estabilidade e segurança, Câncer traz sensibilidade e cuidado, Escorpião oferece intensidade emocional, enquanto Capricórnio compartilha a busca por estabilidade e sucesso.