Signo 30/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (30/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

As oportunidades são para serem aproveitadas. Só cuidado com a pressa, para não atropelar o que o universo tem de melhor à oferecer. Permita-se viver o agora, ariano, e não deixe de lado a saúde.

Touro (21/04 - 20/05)

A entrada de mercúrio retrogrado continuará a mexer com os sentimentos, taurino. Esse é um bom momento para refletir sobre os seus feitos e necessidades emocionais. Que tal revervar mais tempo em 2023 para o seu bem estar?

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Reflita com mais atenção sobre as suas escolhas e analise se não tem se precipitado. O futuro tem reservado bom planos de carreira e energia emocional para novos relacionamentos. Permita-se estar conectado com a espiritualidade e com o sentimento de dever cumprido.

Câncer (21/06 - 22/07)

O tempo é necessário para se cercar de bons sentimentos e se privar de situações e pessoas que não agregam nesta fase de transformação. Em semana de Mercúrio retrógrado, permita-se encerrar ciclos e colocar os planos em ordem. Não tenha medo de mudar de rota.

Leão (23/07 - 22/08)

A semana tem sido benéfica para você, leonino. Aproveite e faça uma reflexão sobre o seu último ano e da necessidade de se conectar com a sua própria essência. Permita-se sentir e viver a pelnitude que o momento reserva para você.

Virgem (23/08 - 22/09)

O dia seguirá de forma agitada aos virginianos. Não permita com que o estresse de 2022 venha interferir nessa reta final. Aproveite para descansar e por em prática os seus sonhos.

Libra (23/09 - 22/10)

Permita-se buscar o equilíbrio. Não dê ouvidos para quem não lhe quer bem. Tenha me mente as necessidades do agora e prefira estar a conexão sincera, libriano. Cuidado com a impulsividade na sua comunicação.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia será agitado com forte tendência a ansiedade. Aproveite o dia para descansar a mente e fazer atividades leves. Procure algo que não lhe tratá mais trabalho e ao menos mento posse lhe dar mais prazer. Foco será em você!

Sagitário (22/11 - 21/12)

O dia seguirá na base a criatividade, alto astral e leveza. Pertimita-se sorrir mais. Continue a fazer o bem e a caridade. Seu carista também estará em alta. É hora de se dar mais prioridade.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não deixe com que a insegurança tome conta do seu ser. Essa é uma fase de provas, mas você vai vencer! Precira o aconchego do lar e da família do que a agitação. E hora de, literalmente, arrumar a casa, e dar mais atenção à sua intimidade.

Aquário (21/01 - 19/02)

Sua habilidades estarão afloradas. Permita-se a acreditar mais no seu potencial. Lembre-se! Crie novas formas de se melhorar e transformar a própria vida. Escolha viver a plenitude da passagem, do que a insegurança por não ter tentado.

Peixes (20/02 - 20/03)

Cuide mais da finaças e dos seus. Não tenha medo de dar a sua opinião. Bom dia para circular e fazer contatos. Abrace as oportunidade de construir uma relação forte e duradoura. Peça, sempre, por abundância para a sua vida.