Signo 30/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (30/01), mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Aceite convite de amigos para praticar esporte, viajar ou curtir atividades em grupo. isso vai lhe garantir prazer e grande entusiasmo. O otimismo manterá o seu astral em alta hoje. Solte a imaginação, respire novos ares e libere tensões. Você estará perto de dar uma virada radical de vida.

Touro (21/04 - 20/05)

O momento é propício para decisões sobre o seu futuro e para impulsionar a sua carreira. As comunicações profissionais estarão aquecidas. Você poderá firmar contrato, fortalecer sua posição, brilhar publicamente e fazer sucesso com um novo projeto. Planos da vida a dois envolverão viagem longa.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O amor promete bons momentos a dois. Mas, a companhia de amigos, viagens e estudos também lhe trarão grande satisfação. Bom dia para fortalecer relações de confiança e curtir as coisas boas da vida em ótima companhia. Cultive emoções positivas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Busque por atividades que lhe dêem prazer, harmonize as relações cotidianas e coloque mais beleza em sua vida. Cuidados com o corpo e com a saúde proporcionarão maior equilíbrio e bem-estar. Comemore uma conquista profissional e aumente a confiança nos parceiros. Planeje seu futuro com otimismo.

Leão (23/07 - 22/08)

Procure espairecer, descontrair, acreditar na sorte e fortalecer a fé. Explore seus dons e aumente a sintonia com seus melhores sentimentos. Conversas íntimas abrirão espaço para mais prazer. Bom momento para quebrar a rotina, viajar e viver com mais paixão.

Virgem (23/08 - 22/09)

Reencontros vão despertar lembranças gostosas e divertidas do passado, proporcionando um clima alegre no ambiente familiar. Procure deixar a casa mais bonita e aconchegante. Fique de olho numa oportunidade imobiliária se pretende fazer uma mudança. Algo maior envolverá o amor hoje.

Libra (23/09 - 22/10)

Antigos conflitos darão lugar a novas relações. Ligue suas antenas num encontro especial hoje. Palavras motivadoras ativarão sua criatividade e amor à vida. Estudos e relacionamentos com pessoas estrangeiras estarão aquecidos. Solte a curiosidade, amplie horizontes e torne a vida mais atraente. Amor em alta!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Novos projetos de trabalho poderão ampliar suas perspectivas. Bom período para iniciar atividades diferentes, adquirir bens, reorganizar seus espaços e conquistar maior liberdade. Amplie o diálogo com a família. Acordos financeiros fortalecerão uma parceria especial.

Sagitário (22/11 - 21/12)

As comunicações estarão abertas assegurando maior poder de negociação. Você terá alto desempenho em atividades comerciais, estudos, contatos, entrevistas e reuniões. Com Lua em seu signo, valerá também investir na sua imagem, planejar viagem e realizar seus desejos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Organize as finanças, equilibre o orçamento e decida investimentos. Um empreendimento financeiro ganhará força hoje. Dê maior importância aos sonhos e sentimentos. Decisões de moradia, consertos na casa e renovação dos seus espaços permitirão uma vida mais plena. Sensibilidade e intuição em alta!

Aquário (21/01 - 19/02)

Aceite convites de amigos, coloque a conversa em dia e fique por dentro das novidades. Hoje, a vida social será agitada. Bom dia também para intensificar atividades em grupo, decidir planos e fazer ótimas escolhas. Determine metas pessoais.

Peixes (20/02 - 20/03)

Agarre oportunidades, pois o dia trará maior projeção profissional, conquista financeira e planos de evolução da carreira. Conte com sua força espiritual e siga a dica dos sonhos. Mudanças no ambiente social serão renovadoras. Encerre um longo ciclo e visualize o que quer para o futuro.