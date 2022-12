Signo 29/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (29/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia será de possibilidade de ajustes e novos acordos. Reserve algum tempo para destinar o lazer em família e usar a criatividade. Que tal aprender novas habilidades? Fase também será benéfica para viajar.

Touro (21/04 - 20/05)

O tempo é de união e reconhecimento. Exercite mais a comunicação. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Que tal assumir novas responsabilidades profissionais? Reserve mais tempo para impulsionar a carreira e novos projetos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Bom momento para reoganizar o lar e o dia a dia. Tenha um olhar menos críticos às oportunidades que estão surgindo. Que tal vivênciar novas experiências, com mais liberdade? Preze pela autonomia e independência.

Câncer (21/06 - 22/07)

Não tenha medo de arriscar. Fase importante para tirar do papel projetos engavetados. Sonhe alto! Dia necessário para colocar a autoestima para cima e se aproximar de amizades de longas datas.

Leão (23/07 - 22/08)

Carreira será beneficiada hoje. Melhor fase de relacionamento. Oportunidade para ampliar as comunicações e contatos. Troque confidências com o par e planeje uma viagem com antecedência.

Virgem (23/08 - 22/09)

Os relacionamentos continuam em destaque. Desperte o interesse na equipe e no trabalho e ganhe prestígio. Espere, ainda, por novidades atraentes. Hora de investir no seu futuro e subir um patamar na carreira.

Libra (23/09 - 22/10)

A semana vai seguir com conquistas pessoais importantes e mais atitude nos relacionamentos. Não se descuide da saúde e equilíbrio. Viva uma vida sem exageros. Boas notícias na área financeira animarão o clima e aumentarão a motivação no trabalho.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Diminua o ritmo de trabalho e ganhe oportunidades reais de transformar a própria vida. Não tema a intensidade. Esteja disponível ao amor. Solte a imaginação, relaxe e curta momentos mágicos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Semana importante para trabalhar a reforma íntima. Isso vale resgatar os sonhos, encerrar ciclos, perdoar e se melhorar. Pense nas mudanças que deseja e embarque. Espere por surpresas gostosas e novos prazeres.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O tempo será de redescoberta de novas habilidades e de talentos. Foque em achar soluções originais, dedicar-se a projetos especiais e elevar padrões de vida. Espere por novidades e diversão nesse novo ciclo. Conquistas pela frente!

Aquário (21/01 - 19/02)

A familia continuará em foco. Apoie os filhos e resolva assuntos conflituosos. É necessário dar mais liberdade e abrir mão de situações diárias. Dê espaço à criatividade e torne a rotina mais gostosa. A semana terminará com sonhos e decisões sobre o futuro.

Peixes (20/02 - 20/03)

Fase oportuna para dedicar-se as relações pessoais e profissionais. No amor, demonstre mais emoção nos relacionamentos. No trabalho, fortaleça vínculos importantes em sua vida. Vale separar mais tempo para a família e inovar.