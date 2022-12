Signo 28/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (28/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A semana continuará um pouco mais lenta. A sensação de tempo parado, trabalho longo e jornadas pesadas é real. Tente descansar mais e guardar um tempo para trabalhar a mente de forma positiva. Escutando músicas calmas e apreciando a paisagem ou fazendo atividades. Avalie expectativas e tome decisões.

Touro (21/04 - 20/05)

Esse finzinho de ano será de sensibilidade. Mercúrio retrógrado vem para tirar da zona do conforto, encerrar ciclos que precisam ser fechados maior envolvimento de causas humanitárias. Aproveite para fazer suas coisas sem interferências alheias.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Bom dia para cuidar da beleza e renovar as energias para o próximo ano. A semana seguirá com novas perspectivas na carreira e maior participação social. Atente-se para os fatores que podem estar lhe levando a quadros de ansiedade. É preciso cuidar da mente e da saúde em um sentido amplo.

Câncer (21/06 - 22/07)

A fase será de crescimento pessoal e profissional. Aposte em parcerias e fortalecimento de amizades. Além disso, tire mais tempo para cuidar da autoestima. Respeite os sinais do corpo. Tente equilibrar a rotina e tornar o cotidiano mais leve.

Leão (23/07 - 22/08)

Fase necessária para observar à vida, dar atençãos aos detalhes e traçar novas estratégias. Evite as pessoas tóxicas. Proteja sua sensibilidade. É possível que você receba um convite para uma viagem de fim de ano. Avalie melhor.

Virgem (23/08 - 22/09)

Em semana de mercúrio retrógrado vire páginas, lance seus traumas para longe e finalize ciclos. É um bom momento para fazer concessões. Saiba discernir quem e também o que agrega na sua vida. Amplie comunicações e contatos.

Libra (23/09 - 22/10)

A semana segue puxada. É preciso ter a atenção redrobada para cuidado com que se ouve e dá crédito. Além disso, A saúde vai lhe cobrará cuidados. Beneficie o dia a dia com hábitos disciplinados, atividade física e melhor administração do tempo. Os imprevistos serão menores que oportunidades.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O momento pede por harmonia. Tente rever como está lidando com o outro. Não dê espaço para medos e inseguranças bobas. O dia também lhe trará novidades de longe e decisões financeiras no trabalho. Bom tempo para motivar a equipe e pensar coletivamente.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Assuntos do coração estarão em destaque e planos da vida íntima poderão mudar. Só saiba compartilhar dores e necessidades sem acabar dependendo demais das opiniões alheias. Lembre-se! É preciso saber equilibrar as expectativas. Amplie interações nas redes sociais.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A semana terminará com surpresas e uma proposta inesperada. Impulsione um empreendimento. Fase de decisões e conquistas. Tudo aberto para o sucesso profissional e financeiro. Comemore uma vitória e estabilize o orçamento. Amor com paixão e novidades.

Aquário (21/01 - 19/02)

A semana será de expectativas positivas, entendimento e harmonia. Vários planetas em seu signo destacarão seu brilhantismo, elegância e habilidades de relação. Você estará muito perto de realizar um sonho e dar uma virada na sorte.

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia pede mais atenção às questões familiares e também aos amigos mais chegados. É preciso lidar com possíveis dispersões sem se afobar. Trabalhe mais a saúde mental. Cuide-se melhor, a começar pela sua apresentação pessoal.