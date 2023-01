Signo 27/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (27/01), mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Nos passos da vida, a melhor coisa é aceitar o destino e aprender com os erros. Se coloque sempre em primeiro lugar e não deixe de perceber a magia que emana.

Touro (21/04 - 20/05)

As finanças vão lhe deixar preocupado. Não desperdice com futilidades. Dê pausas para investir. Crie novas expectativas e saiba destinar os ganhos com mais inteligência.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Preste mais atenbção quanto a sua sensibilidade. Abra mão de situações wque comprometem a sua saúde mental. Os astros indicam ao seu zodíaco paciência paravencer os obstáculos. Não deixe de cuidar mais de você.

Câncer (21/06 - 22/07)

Controle mais a sua emoção. Hoje não é hora para desistir, continue, persista que uma hora vai. Seja flexível ao lidar com as pessoas.

Leão (23/07 - 22/08)

Deixe um pouco mais de lado os problemas pessoais e organize a mente para os cuidados com a espiritualidade. Reserve um espaço para a intimidade com o sagrado. Mentalize, sempr, boas vibrações.

Virgem (23/08 - 22/09)

Fase oportuna para interagir com o diferente e ficar mais aberto com as decisões coletivas. Lembre-se! Nem tudo vai girar ao seu redor. Deixe de estresse e vá se divertir.

Libra (23/09 - 22/10)

Hoje é um bom dia para você demonstrar o que você sabe de melhor e arrancar elogios. Aproveite o dia para buscar reconhecimento. Saiba dividir isso em boa companhia.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Seus ganhos financeiros serão beneficiados. É possível que você seja chamado para liderar uma equipe ou para um novo serviço. Não deixe de lado essas oportunidades.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Seja mais paciente. Não brigue por motivos que não convém. Também é hora de melhorar as escolhas pessoais e optar pelo planejamento coletivo. Esteja aberto ao novo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Dia de se destacar. Organize melhor a rotina e granhe prestígio. O tempo é de renovação de contrato e novas aquisições. Invista nos temas intelectuais.

Aquário (21/01 - 19/02)

Proteja seus sentimentos contra falsos amores. Saiba analisar melhor seu/sua parceiro(a) e atente-se para as escolhas. Esteja aberto a novos conhecimentos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Criatividade e sedução estão em alta. Aproveite o dia para fazer algo que deixe a sua rotina mais leve e saudável. No amor, Dê atenção à sua intimidade e saiba dividir isso em boa companhia.