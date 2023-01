Signo 24/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (24/01), mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A lua nova, com influência do signo de peixes, traz à tona sentimentos à flor da pele. Esse é um bom dia para reviver o que tem feito de bom e compartilhar as coisas simples da vida com os outros. Seja grato(a), ariano.

Touro (21/04 - 20/05)

Pense um pouco mais à frente nas suas emoções, taurino. Se perdoe, cultive bons pensamentos e invista qualidade de tempo em inspirações que te impulsionem a ser uma pessoa cada vez melhor edisposta.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O momento é oportuno para resolver pendências e deixar o coração aliviado. Sua criatividade está em alta. Invista em novas ideias, busque ajuda e não deixe de se capacitar. Não deixe de acreditar na sua intuição.

Câncer (21/06 - 22/07)

Ouça mais o que seu coração tem a dizer e deixe de lado às proteções que seu casulo tem lhe permitido. Viva hoje, canceriano. Arrisque! Pegue leve nos julgamentos com terceiros. O tempo será de abertura para o aprendizado.

Leão (23/07 - 22/08)

Seja maisempatico, leonino, e se permita a ajudar mais sem nada em troca. Os dias serão de reflexão sobre os caminhos pretendidos, mas atente-se aos prazos! Está na hora de ampliar a visão de mundo para imaginar o futuro de maneira prático.

Virgem (23/08 - 22/09)

As relações continuam a se solidificarem. Permita-se estar mais perto de pessoas que agregam na vida. Tenham mais contato com seu “eu interior” e se reconecte ao que você quer para o futuro, em um nível mais profundo.

Libra (23/09 - 22/10)

Não é hora de dar passos largos. A lua nova, com influência do signo de peixes, marca em seu zodíaco, a necessidadede refletir sobre as emoções. Demonstre mais. Não tenha medo de julgamentos. Esta vida só se vive uma vez!

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia será de sensibilidade e intuição. Use isso ao seu favor. É preciso dizer o que se passa na mente para encontrar mais equilíbrio nas suas relações. Dê mais pausas do seus dia para se conectar.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Você pode despertar um interesse maior em temas ocultos e um pouco de magia. Não tenha medo de se confrontar e sair da zona de conforto. No coletivo, seja mais compreensivo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não se perca nas próprias tensões diárias. Demonstre mais afeto e que você se importa com o outro. Vale alguma surpresa para uma pessoa especial ou até mesmo de mostrar mais disponível.

Aquário (21/01 - 19/02)

Seja mais espontâneo. Nõa tente forçar relações que não convém. Repeite mais os limites do outro. Lembre-se, não queira pecar pelo excesso de emoção. No trabalho, respeite os seus limites.

Peixes (20/02 - 20/03)

A forma como você age é percebido pelo outro. Seja mais seletivo e não deixe com que os sentimentos possam afetar a sua concentração. É hora de você olhar para as coisas e dar o seu toque pessoal, sem medo.