Signo 23/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (23/01), mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Você vai estar mais disposto a querer correr atrás do tempo perdido. Esta é uma boa fase para se reconectar ao que você acredita como certo. Decisões sobre o futuro e de mudanças no papel profissional marcarão as conversas.

Touro (21/04 - 20/05)

Este também será um bom momento para entrar num grupo influente e ampliar relações. Momento também será de descobertas. No amor, não se limite para caber no dia a dia de outra pessoa.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Caminhos para o futuro estão abertos. Aumente a sintonia com seu poder e força interior. Reorganize a semana e tenha em mente o que você quer para agora. Não tenha medo de se redescobrir.

Câncer (21/06 - 22/07)

Hoje é um bom dia para reorganizar a semana. O trabalho vai lhe exigir mais atenção. Não descuide da saúde e do bem estar que tanto procura. Novas viagens estão se alinhando.

Leão (23/07 - 22/08)

Trabalhe mais a mente para as coisas que você quer que venham para a sua vida ou permaneçam. Não se sabote, leonino. Os dias estão fluindo da mesma maneira. Só falta você acreditar mais no próprio potencial.

Virgem (23/08 - 22/09)

A semana inicia com vários sentimentos conturbados e profundos. Saia um pouco mais da toca. Deixe lhe ajudarem. No amor, curta as delícias da intimidade e encontre respostas existenciais.

Libra (23/09 - 22/10)

O tempo vai lhe exigir que pense um pouco mais fora da caixa. Siga com uma estratégia mais ampla. Sintonize-se com a sabedoria espiritual. Planeje mudanças e conte com grande poder de conquista nesta fase.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Os planos de viagem seguem firmes na vida. Estabilize relacionamentos. Priorize pela sua segurança e bem estar. Não é hora de discussão à toa.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A semana será agitada com fortes tensões familiares. Não perca a cabeça. Prefira recuar. No amor, permita-se viver novas experiências. As próximas quatro semanas trarão sucesso e concretizações.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Comece uma rotina mais gostosa com autocuidado e investimentos no seu bem-estar. Você poderá firmar um contrato de trabalho ou um negócio imobiliário e tornar a vida mais gostosa.

Aquário (21/01 - 19/02)

Comece um novo ciclo de vida para valer. É hora de tomar decisões de vida, concretizar novos projetos, brilhar e assumir maior protagonismo. Expectativas se cumprirão!

Peixes (20/02 - 20/03)

As bases afetivas ficarão mais fortes. Crie um ambiente protetor ao seu redor e viva com mais conforto. Busque a segurança dentro de você.