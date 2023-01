Signo 22/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (22/01), mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Tente descansar mais e pensar nas demandas extras mais para frente. A melhor coisa do dia é aproveitá-lo da melhor maneira possível. Marque presença nas redes sociais. Carisma e poder em alta!

Touro (21/04 - 20/05)

Hoje será bom dia boa para reencontros. Não tenha medo de se aventurar. Proponha, discuta ideias e enriqueça a sua base. O dia trará aprendizado e apoio de amigos experientes.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Amplie o sentimento de pertencimento. Você é diferenciado e conquista espaço por onde chega. Não deixe de lado a sentimento de que novas e boas energias vão vir para a sua vida. Ilumine-se!

Câncer (21/06 - 22/07)

Aproveite o domingo para dar uma fuga da rotina. Prefira curtir atividades ao ar livre. Romance não está descartado. Arte, música e sintonia com a natureza alimentarão a alma.

Leão (23/07 - 22/08)

Hoje é um bom dia para sair, conhecer pessoas novas ou curtir o dia de lazer com a família. Se permita conquistar certos espaços. Vale conferir a agenda cultural e enriquecer sua bagagem.

Virgem (23/08 - 22/09)

Não se desgaste à toa com pessoas que nãos acrescentam em nada na sua via. Permita-se sair da zona de conforto. Bom momento pra ficar à dois e organizar viagens.

Libra (23/09 - 22/10)

Mantenha o foco nos seus objetivos. Não queira deixar de lado o seu sentimento. Lembre-se, a vida é feita de escolhas. Não julgue o livro pela capa.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Os astros estão alinhados próximo ao seu signo, o que deve lhe dar mais energia para enfretar qualquer dificuldade. Boa possibilidade para abrir espaço na carreira. Clima íntimo e segurança nas relações darão serenidade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Recuse ficar em relações que te limita. Essa será a primeira cartada de amor-próprio. Aposte em maior abertura social nesta fase. As próximas quatro semanas serão movimentadas por convites. Aproveite!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você vai estar mais dedicado ao que se propor. Reserve mais tempo para ajudar ao próximo. Bons momentos, ainda, para ficar à dois curtindo o que há de melhor na vida.

Aquário (21/01 - 19/02)

Foque nos assuntos práticos e enriqueça seus projetos com soluções originais. Não tenha medo de ir em passos curtos para conhecer melhor o caminho. Lembre-se, nem sempre é a velocidade que importa na jornada.

Peixes (20/02 - 20/03)

É hora de se reorganizar e dar um up no currículo. Aproveita a folga para melhorar essa bagagem profissional. Aproveite para ampliar conexões internacionais, criar projetos e conquistar novos espaços.