Signo 21/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (21/01), mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Os astros indicam cautela, ariano. Preze pela sua intimidade e a liberdade de pensamento. Respeite os diferentes. A atenção está na forma como você age ou pode impor suas vontades sobre o outro.

Touro (21/04 - 20/05)

O dia será expor seus sentimentos. Prefira a transparência dos seus atos, por mais que doa ao outro. Divida os bons momentos com os outros. Trabalhe mais a mente.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

É preciso se adaptar ao meio. O dia será de oportunidade de crescimento em vários aspectos. Vale dar asas à imaginação e projetar pensamentos bons. Viagem não está descartada.

Câncer (21/06 - 22/07)

O amor estar no ar. Analise os próximos dias. É possível que você fique em dúvida sobre os rumos que quer ter na vida. Só não deixe de acreditar em você mesmo.

Leão (23/07 - 22/08)

O tempo é oportuno para para acolher os próprios sentimentos. Não tenha medo de se expor e mostrar seu potencial. Tome a liberdade para voar cada vez mais alto, leonino.

Virgem (23/08 - 22/09)

Os próximos dias serão intensos nas relações. Reencontros com amigos não estão descartados. Faça algo diferente e em boa companhia, virgiano.

Libra (23/09 - 22/10)

O foco hoje será projetar programação a médio e longo prazo. Se organize melhor. Busque ampliar conhecimentos e pensar estrategicamente. Aposte na reforma íntima.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Preste mais atenção nos seus sonhos e intuições. Embarque nessa jornada da vida lado a lado com a espiritualidade. Tire uma parte do seu dia para trabalhar a meditação e respiração.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Novos programas intelectuais não estão descartados. Esteja disposto ao novo. Aproveite oi final de semana que será de agito e de encontros inesperados.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Dia oportuno para o aprendizado! É importante trocar ideias e aprender com os outros. Vá além daquilo que você pode ser. Se permita sentir mais.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você tem buscado se melhorar em vários aspectos. O dia vem lhe dar um gás precisava para iniciar algo que deixou para trás. O fim de semana será de transformações internas.

Peixes (20/02 - 20/03)

A sedução está em alta. É hora de se concentrar para fazer até as coisas mais simples de um jeitinho especial. O momento ajuda você a pensar nos seus projetos e investir de maneira mais certeira.