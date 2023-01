Signo 20/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (20/01), mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Abra espaço ao novo, dando foco para a sua carreira, ariano. Aliás, preste também atenção às pessoas à sua volta para perceber quem o apoia em seus planos de longo prazo.

Touro (21/04 - 20/05)

Esteja aberto para aprender com seus pares, taurino. O dia pede foco e concentração nos temas intelectuais.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Renove as coisas para poder organizar tudo de acordo com os seus recursos, geminiano. É importante que você tenha organização nas suas finanças a longo prazo.

Câncer (21/06 - 22/07)

Seja flexível, canceriano. É preciso entender as questões alheias, até para que você consiga se planejar melhor daqui para frente.

Leão (23/07 - 22/08)

É hora de dividir decisões no trabalho e priorizar as atividades em equipe, leonino. Seja amigável e tolerante às diferenças.

Virgem (23/08 - 22/09)

Procure se concentrar ao longo do dia para, depois, poder relaxar um pouco, virginiano. É hora de conciliar a rotina com o prazer.

Libra (23/09 - 22/10)

Mesmo que o dia seja corrido, não deixe de dar um pouco mais de atenção à sua família, libriano. É preciso saber lidar com suas questões íntimas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Cuidado com as dispersões, escorpiano. O dia favorece as boas conversas e as trocas intelectuais, mas não esqueça de cumprir sua agenda conforme o planejado.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Seja mais organizado em relação aos seus recursos, sagitariano. É preciso saber o que é mais importante para não sair por aí gastando por conta.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Cuide de você, capricorniano. Aproveite a sexta-feira para caprichar no visual e estar de bem com a vida.

Aquário (21/01 - 19/02)

O Sol ingressa no seu signo, aquariano. Aproveite o dia para já começar a pensar sobre o que você quer para o novo ciclo que está só começando.

Peixes (20/02 - 20/03)

Procure administrar as diversas demandas e contatos com diferentes pessoas, mas sem perder o rebolado, pisciano. É preciso pensar no futuro, organizando-se para o que está por vir.