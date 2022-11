Signo 19/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (18/11) mostra as previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O momento exige atenção para conversas complicadas e confusas. O drama pode aumentar rapidamente neste período, então sensibilidade é primordial. Os planos podem ser deixados de lado rapidamente. Encontre maneiras de relaxar a mente e o coração. Você pode se inspirar em conversar com amigos e familiares.

Touro (21/04 - 20/05)

Não só entender as pessoas ao seu redor como ser compreendido pode ser um desafio ao longo do dia. Tenha calma. Desejos e necessidades estão em caminhos opostos. Avalie o momento. A introspecção pode ajudá-lo a se concentrar e entrar em contato com o seu coração.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O trabalho, rotinas ou relacionamentos podem despertar inseguranças e você pode ter que lidar com frustrações. Tomar decisões pode ser difícil neste momento, já que os desejos parecem entrar em conflito entre si. Você pode compreender na prática que o esforço tem suas recompensas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Escolher um caminho pode fazer com que você tenha medo de perder outro. Tente não levar críticas para o lado pessoal. Ao longo do dia as interações devem fluir de forma mais suave e você se sentirá mais amigável, conectado e aberto a conhecer e interagir com outras pessoas.

Leão (23/07 - 22/08)

Um dilema entre sua vida pessoal e social pode o deixar um pouco tenso, mas dias melhores devem satisfazer as suas necessidades. Uma pausa para a mente e o espírito pode ser necessária. Pode haver boas reviravoltas em sua vida pessoal. É um bom momento para negociações com a família ou sobre assuntos domésticos e familiares.

Virgem (23/08- 22/09)

Momento importante para focar nas próprias necessidades e, ao mesmo tempo, manter-se aberto e acessível o suficiente para que outros possam participar de decisões ou planos. Não deixe que as inseguranças invadam a visão que você tem de uma pessoa ou projeto.

Libra (23/09 - 22/10)

Energia agitada no início do dia. Por conta disso, decisões importantes sobre dinheiro, amizade e negócios provavelmente devem esperar. Você pode ter que escolher entre arriscar e tentar algo diferente ou fazer o que faz mais sentido e é mais usual.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Pequenos ajustes e ajustes podem ser necessários se você deseja obter algo que deseja. O dia também pode ser a oportunidade para mostrar a criatividade e habilidades e se sentir muito mais à vontade e confortável com os outros.

Sagitário (22/11 - 21/12)

As diferenças entre você e amigos podem ser salientadas nesse momento. Respeito em primeiro lugar. Assuntos antigos podem voltar à ocupar a sua mente, então tenha paciência. O momento pode ser interessante para encontrar maneiras de criar a própria felicidade. O lado intelectual dos relacionamentos pode ser reforçado.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Desavenças envolvendo recursos financeiros e compartilhados ou laços de amizade podem ocorrer ao longo do dia. Evite desistir ou exagerar, pois nenhum dos caminhos o levará ao seu objetivo. Mgoas do passado podem o ensinar a evitar repetições.

Aquário (21/01 - 19/02)

O dia exige um pouco mais de cuidado e sensibilidade. Pode haver alguns mal-entendidos ou sentimentos feridos. Ao longo do dia você pode se sentir mais livre para se expressar e interagir com pessoas ao seu redor. A energia coopera para o trabalho, dinheiro e assuntos práticos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Oportunidade de aproveitar o momento para conhecer as necessidades e desejos com mais clareza. A insatisfação com assuntos pessoais pode indicar a necessidade de ter paciência e calma. Você se sentirá melhor ao se desligar um pouco. A harmonia deve crescer ao longo do dia.