Signo 19/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (19/01), mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Com o fim do mercúrio retrógrado é hora, arianom de deixar de lado o que possa ter ressusrgido e pensar a longo prazo. Sem ansiedades e preocupações. Foque em você.

Touro (21/04 - 20/05)

A fase é oportuna para investiner na sua melhora, principalmente nos projetos em que envolvam a carreira. A semana continua sendo de grande ajuda para avançar nas oportunidades.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Dê um gás a mais no que é preciso avançar, mas não deixe a atenção de lado. No amor, é fundamental vencer ideias preconcebidas. Romances não estão descartadas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Reveja a forma como você lida com as críticas. Pense bem antes de emitir opiniões, só não fuja de temas que você não domina. Estude. Arrisque mais.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia promete muitas possibilidades para resolver situações complicadas. Não fuja das responsabilidades. Ouça as pessoas à sua volta a aja em parceria.

Virgem (23/08 - 22/09)

O momento é de acordos. Pense bem antes de firmar alguns contrados. O diaainda será de dificuldades profissionais, mas é preciso ter sabedoria.

Libra (23/09 - 22/10)

Não se guie pelos planos dos outros. Não siga com comparações desnecessárias. É preciso ter calma para dosar as suas necessidades com as necessidades dos outros.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Os proximos dias serão de novidades. Só tente não aceitar nada. Prefira analizar com calca as propostas. É importante manter o foco para fazer tudo a seu tempo.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Talvez o dia fique agitado no ramo profissional. Mas você será capaz de contornar. Continue a fazer no que estiver ao seu alcance. O tempo é de respeitar limites.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Olhe com mais prioridade ao que você julga ser necessário pra hoje. Encontre novas soluções para antigos problemas, agindo de maneira bem pensada. Use a criatividade e o bom senso.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você ainda vai estar com as emoções à flor da pele. Respeite a sua sensibilidade. Dedique-se mais ao seu bem estar e ao cuidado com a família.O céu pede para você ter mais organização material.

Peixes (20/02 - 20/03)

Use a intuição a seu favor, pisciano. Procure manter a mente bem concentrada e com foco no que você quer. Permita que o amor saudável, a base de respeito, caminhe lado a lado com a razão.