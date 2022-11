Signo 18/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (18/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A semana finalizará com possibilidades de novos planos financeiros. Você seguirá de portas abertas para o sucesso e para o amor. Firme uma aliança poderosa. Hora de realizar sonhos e dar uma virada de vida.

Touro (21/04 - 20/05)

Bom momento para pensar em projetos que envolvem inovação, cuidados com a imagem e amor próprio. No amor, espere por emoções fortes e novos planos para a vida íntima. Dedique-se mais às novas experiências.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Esse é um bom dia para iniciar novas relações. Que tal formalizar uma parceria ou decidir uma viagem rápida? Deixe de lado os compromissos de trabalho e foque em você. Se priorize!

Câncer (21/06 - 22/07)

Tudo fluirá positivamente. Mantenha a organização, ótimas estratégias e aceite apoios inesperados. A saúde inspirará cuidados. Não deixe de lado os exames. Diversifique atividades, cuide do corpo, da energia e mude a rotina.

Leão (23/07 - 22/08)

O tempo é de autoconhecimento. Siga a intuição e não deixe para depois as oportunidades de vida, o que é necessário para o agora! Deixe fluir a sensibilidade. O dia também exigirá interiorização e relaxamento.

Virgem (23/08- 22/09)

O dia trará concretizações importantes, no trabalho e no amor. Assuma liderança. Não deixe para depois o que pode ser feito hoje. Ideias brilhantes e criatividade não faltarão. Sucesso!

Libra (23/09 - 22/10)

Boas notícias estão por vir. A semana termina com boa harmonia nos relacionamentos. É necessário um pouco mais de energia para finalizar os projeto. Aprofunde vínculos. Sucesso e maior popularidade pela frente!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Retome projetos e torne a rotina mais atraente. Alinhe corpo, saúde e equilíbrio. Reveja prioridades. Você poderá receber uma proposta profissional atraente ou empreender e mudar seu futuro.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Dia para quebrar paradigmas. Derrube velhas barreiras e alargue os horizontes. É chegado a hora de se aventurar em novas experiências e confiar no futuro. O dia cobrará flexibilidade. Ajuste planos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Deixe mais de lado os medos e traumas. Não é um bom momento para firmar contratos Que tal abraçar uma missão? Surpresa gostosa no amor anunciam um dia especial. Aprenda algo novo.

Aquário (21/01 - 19/02)

Espere por mudanças significativas nos próximos dias. O céu anuncia surpresas, imprevistos e soluções originais. Bom para dar uma virada nos planos, na rotina e tomar novas decisões. Sintonia com a família.

Peixes (20/02 - 20/03)

Palavras carinhosas, conversas francas e declaração de amor intensificarão uma relação especial e minimizarão diferenças. Siga a intuição, revele sentimentos e firme acordos com mais facilidade.