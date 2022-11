Signo 17/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (17/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Bom dia para mudanças na carreira ou aprimorar o conhecimento. Olhe mais pelo futuro. Evite decisões precipitadas por ansiedade. Foque no que é prioridade no momento.

Touro (21/04 - 20/05)

O dia promete ser de boas relações e virada de chave no âmbito profissional. Caminhos abertos também para viajar e investir em melhor qualidade de vida. Boas relações garantirão boas escolhas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Que tal dar espaço ao novo? Suas escolhas também serão afetadas. Pense bem antes de agir, se possível converse com a família antes de ter uma conclusão.

Câncer (21/06 - 22/07)

Dê uma pausa na rotina de trabalho e prefira se conectar com a emoção. Trocas de confidências e atividades com o par não estão descartados. Bom dia para relaxar e desejar posetividade. Medite, respire e faça uma coisa de cada vez, sem precipitações.

Leão (23/07 - 22/08)

Olhe mais para o outro com empatia. Não tema certas desavenças no ambiente profissional. Fique munido de argumentações e provas, porém, prefire conversar. Venda, compra, transações comerciais e pessoais estarão aquecidas.

Virgem (23/08- 22/09)

Momento vai lhe exigir calma para pensar nos próximos passos no trabalho. Mas lembre-se, saúde em primeiro lugar. Surpresas e imprevistos movimentarão a equipe. O dia vai precisar de ajustes de detalhes num projeto e nos planos pessoais

Libra (23/09 - 22/10)

Os relacionamentos vão estar com mais harmonia e prazeres diferentes. Aposte numa viagem a dois, se possível com programas culturais e trocas de melhor qualidade. Criatividade e poder em alta!

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia trará reestruturações e sucesso na carreira. Continue a acreditar mais em você! Espere por uma proposta inesperada que virá na direção dos sonhos. Brilhe nas redes!

Sagitário (22/11 - 21/12)

O cotidiano ficará mais agradável com as decisões de hoje .Amplie o diálogo com a família. É possível que se didique ao planos futuros, queira inovar na carreira e conquistar maior projeção profissional.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Dia de felicidade e bons fluidos. Espere por reconhcimento. Portas se abrirão na carreira e nos relacionamentos. Embarque em novas experiências. Permita-se!

Aquário (21/01 - 19/02)

Aquariano, o dia será de novidades e surpresas. O foco será em assuntos de família e da casa. É preciso de calma para colocar os planos em ordem. Cuide melhor da saúde emocional. Fase de reestruturações.

Peixes (20/02 - 20/03)

Decisões sobre a carreira e o futuro darão mais tranquilidade. Fase de novos desafios e conquistas. Uma viagem poderá ser decidida às pressas e alterar planos. Esteja mais atento às comunicações.