Signo 17/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (17/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A semana começa com a força da energia de uma lua minguante. Isso quer dizer, ao seu signo, que é preciso ter atenção ao que se fala. Escolha bem a forma como vai anunciar algo ou char aquele amigo para conversar, por exemplo. O dia pede cautela.

Touro (21/04 - 20/05)

Você vai querer viver uma fase de sentimentos profundos. Só cuidado para não entrar em uma zona de introspecção se se isolar o mundo. Esteja disponível para conversar mais. Organizar a rotina e trilhar novos caminhos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Esteja aberto às possibilidades de transformações na vida. Mas não é uma boa fase para aceitar convites ou assinar contratos. Espere mais uns dias. Além disso, lua minguante tente a sugar as energias. Se for desejar algo pense em “banimento” pela falta de dinheiro, oportunidade de emprego e amor.

Câncer (21/06 - 22/07)

Cancerianos, não tenha medo de dividir suas angústias com quem está perto. A vida é feita de parceria. Só atenção a quem você escolhe para estar ao lado. É preciso dividir as atividades em equilíbrio e igualdade.

Leão (23/07 - 22/08)

Tente não se irritar, principalmente com pequenas coisas da vida. A fase vai lhe requerer atenção e necessidade de confiança. Não ignore as questões mais básicas, até os planos mais ambiciosos.

Virgem (23/08 - 22/09)

Sua personalidade tem se destacado frente aos amigos e os colegas de trabalho. Muito é devido a sua intensidade. Só não discuide do seu eu, tentando agradar o outro. Vale dosar o poder pessoal de maneira sábia.

Libra (23/09 - 22/10)

O tempo é de observação e poder de análise. Preste mais atenção no entorno. Evide desgastes com trabalho e no ciclo familiar. Não entre em discussões. Saiba dar atenção ao seu ritmo e limites da sua intimidade.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Sua vcida particular poder estar sendo invadida, a partirde certas exposições nas redes. Veja se é isso que você quer para a sua vida. Em tempos de luga minguante, vale calar-se e cuidar mais da mente.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Hoje você pode ficar mais agitado do que o normal. Prefira fazer atividades físicas para ganhar mais foco. Além disso, pondere mais com o que você fala ou faz. Isso é gasto de energia. saiba o que é prioridade.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você tem estado mais ativo e com objetivos alinhados. A fase, agora, é concentrar os esforços naquilo que vale realmente a pena. Reveja a forma como o outro lida com você. Procure economizar recursos, tempo e até dinheiro.

Aquário (21/01 - 19/02)

Os dias serão puxados, aquariano. Mas se você saber levar as adversidades, com ajuda da intuição, você pode ir longe. Lembre-se! Aja com sabedoria da melhor maneira.

Peixes (20/02 - 20/03)

A sua saúde será prioritária hoje. Não descuide da alimentação. Durma bem e preste atenção nos seus sonhos. No trabalho, pense de maneira estratégica e exerça a sua liderança de maneira sábia.