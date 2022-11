Signo 16/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (16/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Bom momentos para firmar contratos e movimentar a carreira. Tenha em mente o que você quer trilhar. Acredite no seu portencial. Dia oportuno para prosperidade.

Touro (21/04 - 20/05)

Não tema o futuro. Ache meios de conquistar a independência financeira. Uma viagem favorecerá o amor. Não desista de uma relação! Construa novos vínculos aos poucos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Que tal começar a reorganizar os limites? Se priorize, geminiano. Aprofunde relações. Mude hábitos, organize a rotina e torne o cotidiano mais agradável, com espaços livres na agenda. Cumplicidade no amor.

Câncer (21/06 - 22/07)

Carreira em ascensão! Bom momento para se aperfeiçoar na posição de liderança ou na maneira de se relacionar. Novos relacionamentos estarão chegando e trarão chances para o amor. Viagens não estão descartadas.

Leão (23/07 - 22/08)

Momento de mais estabilidade na vida íntima. Fortaleça vínculos. Bom momento para resolver uma pendência jurídica. Olhe com mais amor-próprio! Dedique-se aos cuidados corporais e estéticos.

Virgem (23/08- 22/09)

Semana continua agitada! Ótimo dia para atividades coletivas, como provas, entrevistas e apresentação de ideias. Tome iniciativas nos relacionamentos e amplie contatos.Amor em alta!

Libra (23/09 - 22/10)

As comunicações estarão aceleradas. O dia será de conquistas coletivas. Acredite no seu pontencial. Logo bons resultados aumentarão. Fique tranquilo e deixe o universo agir!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Boas notícias no trabalho. Um projeto que andava estagnado seguirá de forma fluida. analise acordos de forma cautelosa. Bom momento para fazer novos contatos. Novo ciclo pela frente!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Aposte em novidade e bons caminhos a dois. Exerça a criatividade. O dia trará proximidade com os filhos, apoio à família e garra para chegar onde quer.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Tire dores e angústias do seu coração. Elas não levam a nada de positivo. É hora de encerrar processos do passado. Acalme o coração. Aproveite para resolver pendências e avaliar os sonhos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Marque presença nas redes sociais. Dia oportuno para engajar uma ideia para os seu seguidores. Esta será uma fase de sucesso, exposição e de abertura de novos caminhos. Experimente um papel profissional diferente ou nova direção.

Peixes (20/02 - 20/03)

Bom momento para os estudos e aplicação de novidades no trabalho. Você continua na busca por estabilidade. Não desista! O dia seguirá com fortes oportunidades financeiras. Siga a intuição.