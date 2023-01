Signo 16/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (16/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Trabalhe mais o mental e seja visionário. Se não estiver definida, está na hora de planejar os próximos passos na carreira. O mental também ajuda nesse processo. Cuide-se de forma integral. Decisões de moradia e de assuntos de família também estarão no menu de hoje

Touro (21/04 - 20/05)

Espere por uma semana cheia de energia, com popularidade e projeção profissional. É possível que você repense sobre local onde mora. Pode optar por uma reforma ou se mudar mesmo. Um convite de viagem esquentará o coração.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Você está focado nos seus objetivos pessoais. Isso é bom. Dê mais espaço as oportunidades que os astros emanam. Revalie as rotinas e veja o que dá para deixar de lado. Tome consciencia da grandeza que és e o que pode fazer.

Câncer (21/06 - 22/07)

Amor em alta! Avalie com carinho todas as tomadas de decisões e dê mais espaço as coisas boas da vida. O amor inspirará novos projetos. É possível que você queira mais espaço no dia a dia. Mudanças na rotina de residência não está descartada.

Leão (23/07 - 22/08)

Faça mais escolhas conscientes e não abra o jogo tão facilmente para quem você não conhece. Entendimento do passado contribuirá com transformação. Viagens ao longo do mês não estão descartadas. Sorte no jogo!

Virgem (23/08 - 22/09)

Este mês tende ser de reforma íntima e de análise dos sentimentos. Converse mais. Exponha a sua opinião. Replota sobre os próximos passos. Resgate suas raízes culturais e Invista na sua saúde.

Libra (23/09 - 22/10)

A semana será agitada, mas de forma positiva. Basta se planejar. Planeje uma viagem de estudos ou programe passar um tempo restaurador para os próximos dias e, se possível, com contato com a natureza.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Viva o agora e tenha relações mais solidificadas. No amor, aos solteiros, Chega de casos fúteis. Prefira conexões, na companhia de pessoas queridas e importantes em sua vida. Vale reaver a forma como você enxerga o prazer.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Troque confidências e elimine velhas angústias. Um mergulho nos sentimentos será libertador. Renove os sentimentos e comece novo ciclo de vida. Valerá voltar atrás em decisões tomadas anteriormente e preservar o que já foi conquistado.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Conversas em família darão segurança e validarão seus planos de mudança. Vários planetas anunciam fase de estabilidade afetiva e financeira. Encare novos desafios, realize desejos e espere por conquistas relevantes.

Aquário (21/01 - 19/02)

Amor com mais entusiasmo e cumplicidade. Novidades dos filhos ou do par falarão ao coração. Prefira se aconchegar em um ambiente protetor. Renegocie ou finalize um contrato insatisfatório.

Peixes (20/02 - 20/03)

Falta dinheiro para tantos sonhos. Permita-se abrir a mente para situações e emoções reais. Conversas sérias determinarão planos. A semana seguirá com clima carinhoso nas relações próximas.