Signo 15/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (15/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Dia oportuno para cuidar da autoimagem. Não deixe de brilhar e conquistas amizades. Vida social em alta! Dê um passo à diante para novidade. Acredite nas novas possibilidades para atrair oportunidades para a vida pessoal.

Touro (21/04 - 20/05)

Não falta muito ainda para alcançar as metas e conquistar a liberdade. Continue seguindo a sua intuição. Hoje será um grande dia para ações positivas. Persista!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Bom momento para rever perspectivas. Descanse mais, organize a rotina e estabeleça limites. Inove a atuação e abra um caminho para o futuro. O dia trará abertura para novas atividades e mudanças positivas.

Câncer (21/06 - 22/07)

O feriado será de contato com amigos, parceiro e vida social ativa. Espere projeção e popularidade. Tente aproveitar o dia e as oportunidades para ser melhor, cada dia mais!

Leão (23/07 - 22/08)

Bom momento para se dedicar ao relacionamento. A fase favorecerá a vida íntima com oportunidade de viagem e encontro de pessoas queridas. A autoestima agradece.

Virgem (23/08- 22/09)

Os sentimento estarão à flor da pele. Espero por mudanças. Bom momento para relações afetivas com novas experiências. Apimente a relação! Proposta de longe balançará as estruturas.

Libra (23/09 - 22/10)

Não é momento para grandes gastos. Preze pela estabilidade financeira e evite imprevistos. Momento oportuno para fortalecer os encontros familiares e pensar em atividades que geram qualidade de vida.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Espere por romantismo, segurança e armonia familiar. O momento será de atenção quanto à saúde, ao corpo e aos limites pessoais. Espere por reencontros e sorrisos tão aguardados.

Sagitário (22/11 - 21/12)

É chegado o momento para encerrar ciclos e renascer para um futuro belo e próspero. Que tal começar o dia mudando a rotina? Conexão com a espiritualidade e sintonia com sua força interior abrirão caminhos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Ponha a prositividade em dias e acredite que as coisas serão possíveis na sua vida.Hoje será um bom dia para criar um clima acolhedor. Espere por encontros carinhosos e inspiradores na companhia de pessoas especiais.

Aquário (21/01 - 19/02)

Não dê espaço para o medo e insegurança. O dia trará trocas e informações motivadoras. Aproveite a fase, que será de coletividade, para dar apoio e ajudar ao outro. Trabalhe a empatia!

Peixes (20/02 - 20/03)

Controle os níveis de ansiedade. Ela não lhe levará a lugar nenhum, a não ser ao caos interior. Procure dialogar, agir pela paciência e não esperar por ações irreais. Lembre-se! Se uma porta se fechar, outra se abrirá imediatamente