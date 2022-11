Signo 14/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia deste segunda-feira (14/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A semana inicia ainda com boas vibrações. Conte com seu poder interno. As suas escolhas são importantes. Portas se abrirão na carreira e no amor. Opte pelo desapego.

Touro (21/04 - 20/05)

A semana iniciará com novidades. Permita-se viver de forma autêntica. Embarque em novas experiências e dê sabor à vida. Ótimo desempenho nas atividades em grupo e com a equipe.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A semana iniciará com novas propostas de carreira. Mantenha o ritmo acelerado no trabalho e se abstenha de problemas. Cuidado, ainda, com organização e foco. Conte com mais vitalidade e apoios inesperados.

Câncer (21/06 - 22/07)

A semana começa com novos anseios, com otimismo e conquista pessoal relevante. Será um dia para aperfeiçoar, assumir liderança no trabalho e exercer seus talentos. Conquistas no amor. Acredite no que o universo emana!

Leão (23/07 - 22/08)

Amor com chances de novo começo. Não tenha pressa. Respeite o tempo de desenvolvimento. Conexões com pessoas de outras localidades abrirão portas para o futuro. Novas relações de trabalho à vista!

Virgem (23/08- 22/09)

A semana começará com emoções fortes, carinho e clima romântico no amor. É possível que você queira dar um novo passo nos relacionamentos. Resultado positivo em projetos e notícias de longe motivarão novos planos.

Libra (23/09 - 22/10)

A semana começará com boa notícia na área financeira e oportunidade de crescimento no trabalho. Invista em mais conforto, segurança e harmonia familiar. Cuidado com certos amigos que só querem te explorar.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Ótima oportunidade de iniciar uma fase repleta de realizações. Cuide mais da sua espiritualidade. Proximidade com a família, clima carinhoso com filhos, ou com o par darão sensação de proteção e segurança.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Palavras doces e conversas sensíveis marcarão o dia. Tome a iniciativa nas relações e movimente a vida. O momento destacará os sonhos. Quebre a rotina, programe um fim de semana junto à natureza e restaure suas energias.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A semana começará com a vida social agitada e comunicações em alta! Aproveite a fase que será de mudanças e clareza. Tire um tempo para botar as conversas em dia com amigos e descobrir novidades atraentes.

Aquário (21/01 - 19/02)

Seja você mesmo e acredite no seu potencial. Não deixe que a vontade do outro atrapalhe os seus sonhos. Decida o futuro e assuma novos desafios. Caminhos estarão iluminados.

Peixes (20/02 - 20/03)

Sucesso nos estudos e no trabaalho. Expanda a atuação. A vida social será gostosa e você segue com sintonia. A sabedoria espiritual manterá o astral em alta. A semana será de mais espaço para as amizades e família.