Signo 14/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (14/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Os astros recomendam um cuidado especial com a ansiedade, ariano. Evite conclusões precipitadas e procure ter calma na hora de resolver as coisas para evitar tomar decisões equivocadas que podem lhe custar dores de cabeça.

Touro (21/04 - 20/05)

A ordem do dia é manter a racionalidade, taurino. Você estará bastante sensível por esses dias, então procure dividir as coisas com os outros - se não sabem aprenda - e tome cuidado com excessos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Embora seja da sua natureza a ânsia de falar, é preciso ter cuidado, geminiano. É importante saber ouvir e ter calma para dialogar, mantendo o ambiente a sua volta harmonioso e tranquilo.

Câncer (21/06 - 22/07)

Vencer a procrastinação é um desafio à parte para você, canceriano. Portanto, nada de protelar, de adiar o inadiável. Procure administrar o seu tempo, mas sem se afobar. Tenha organização e faça uma coisa de cada vez.

Leão (23/07 - 22/08)

É hora de ser criativo e se importar menos com detalhes, leonino. Entretanto, ainda assim, é preciso manter os pés no chão e ter senso de realidade.

Virgem (23/08 - 22/09)

Cumprir metas e honrar compromissos é algo de suma importância para você, virginiano, mas, não esqueça que você também precisa respeitar o seu tempo para as coisas e evitar negligenciar as questões domésticas.

Libra (23/09 - 22/10)

Você é o tipo de pessoa que gosta de falar o que pensa, o que tanto pode ser uma virtude como um defeito seu, libriano. Mas, busque organizar os seus pensamentos. Até as declarações de amor e elogios precisam da ocasião certa para acontecerem.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Em tempos de crise é preciso pensar bastante antes de agir e saber gerir muito bem o seu dinheiro, escorpiano. Cuidado com excessos e não deixe de verificar os detalhes.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Você vai estar esbanjando energia nesse período, escorpiano. Mas, é preciso ter cuidado com tanta empolgação. Pense bem na hora de se comunicar nos relacionamentos, afinal, suas palavras são sua responsabilidade.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Procure dormir bem e preste atenção nos seus sonhos, capricorniano. O momento favorece a clareza de ideias, então saiba aproveitar bem esses pontos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Planejar é parte importante das realizações e pensar no futuro é uma postura otimista, mas procure ter responsabilidade, aquariano. É necessário manter os pés no chão.

Peixes (20/02 - 20/03)

Aproveite as oportunidades para mostrar o seu valor, pisciano. O céu ajuda você a obter reconhecimento, mas você precisa saber lidar com altos e baixos emocionais.