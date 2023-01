Signo 14/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (14/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia será interessante para ficar informado. Procure estudar mais, desperte sentimentos curosos e se arrisque mais. É possível que você precise dicidir uma viagem. Vá em frente com os seus sonhos.

Touro (21/04 - 20/05)

Tenha consciencia sobre os seus atos e se respalde. Alguma ilusão irá por água abaixo, hoje. Não fique triste. Tome esses aprendizados para melhorar o que é necessário na sua vida. Lembre-se, nada é por acaso.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Algumas tensões com parceiros profissionais vão recaí no dia de hoje, só cuidado com fofocas. Busque por esclarecimentos, sempre, e naõ deixe de ir direto ao ponto. Resolva dúvidas com perguntas objetivas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Dê mais espaço ao seu sono e as possibilidades de repor as energias. Não troque, canceriano, o que está certo, pelo duvidoso, ainda mais de cabeça quente..Evite compras por impulso. Bom mesmo será investir no próprio futuro e determinar objetivos de longo prazo.

Leão (23/07 - 22/08)

Esta será uma boa fase para comunicações profissionais. Tire mais tempo hoje para reorganizar a rotina. Inovar será a chave do sucesso. Espere por transformações e mudança do projeto de vida.

Virgem (23/08 - 22/09)

Assuntos financeiros estarão em destaque hoje. Permita-se a investir mais em você e nos seus sonhos. Se puder, dê uma fugida para um lugar bonito e inspirador no fim do dia.

Libra (23/09 - 22/10)

Este momento pedirá flexibilidade e revisão das filosofias de vida. A sensibilidade estará ampliada. Só controle um pouco mais a impaciência nos relacionamentos. Dedique mais tempo a você e foque nas oportunidades.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Iniciativas no ambiente doméstico lhe exigirão mais necessidade de foco. É bom manter o equilíbrio emocional e o corpo em forma. Questões íntimas e existenciais continuarão trazendo reflexões sobre o futuro e escolhas. Novas amizades motivarão mudanças.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Tenha em mente as suas necessidade e permita-se viver o novo. O amor continua em alta até o final do mês, com grandes chances de engatar um romance. Um passo por vez, hein?

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Boa fase para conexões com o astral. Eleve os sentimentos. Trabalhe mais o pensamento positivo. Permita-se viver uma fase de transformações. Você pode, no seu limite, ser uma pessoa melhor a cada dia.

Aquário (21/01 - 19/02)

Que tal eliminar bloqueios e aprofundar o diálogos. Não tenha medo de inovar e reorganizar, sim, o ambiente profissional. A melhor coisa é deixar da sua maneira, para o aconhego e bem estar fora de casa.

Peixes (20/02 - 20/03)

É hora de planejar o futuro e olhar com mais carinho as suas relações. Mudanças na rotina e cuidados corporais beneficiarão a saúde e tornarão o cotidiano mais agradável. Entre no jogo e deixe o fluxo lhe levar. Não perca o rumo da sua intuição.