Signo 13/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (13/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Esta semana marca um período mais introspectivo. É importante respeitar esse momento buscando o recolhimento, se afastando do barulho externo e se conectando com o seu interior. Mas não se preocupe, trata-se apenas de uma fase de finalização de ciclos, por isso poderá parecer um tanto confusa. Para atravessá-lo com mais calma e leveza, procure se dedicar à prática espiritual e entrar em sintonia com o seu verdadeiro eu. Mas, cuidado para que a solidão não atinja você. Observe para onde direciona a sua energia e quais barreiras vêm criando com os outros. Apesar dessas tensões, você também entrará em um ciclo favorável para cuidar da sua aparência. Tenha cautela apenas com a tendência a fantasias e frustrações nos relacionamentos amorosos.

Touro (21/04 - 20/05)

Vem aí uma nova fase em que você terá a oportunidade de colocar em prática seus planos e propósitos. Será o momento ideal para ir em busca das suas realizações. O momento também é propício a atividades em grupo. Apesar das boas energias, você tenderá a exigir muito mais do outro e de si mesmo. Além disso, suas inseguranças profissionais poderão levar a alguns conflitos e desafios na comunicação. Na vida afetiva, tenha cautela com a tendência a deixar as emoções cobrirem a razão, pois isso poderá te levar a frustrações e instabilidades emocionais.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O momento é de manter o foco e a organização na vida profissional. Isso te ajudará a compreender melhor quais são seus objetivos e o que deseja construir no futuro. A busca por autoafirmação e o desejo de imposição se farão presentes, mas podem afetar o seu emocional e também fazer com que voce tenha dificuldade para respeitar o tempo e os limites do outro. Portanto, o mais indicado é que busque formas de aliviar as tensões. Procure descansar e direcionar a sua energia somente para o que é necessário.

Câncer (21/06 - 22/07)

Apesar da tendência ao pessimismo, nesta semana você tenderá a compreender melhor os desafios vividos. Procure se dedicar ao autoconhecimento, pois isso facilitará o entendimento sobre as suas emoções. Isso te ajudará a ter mais senso de realidade, evitando que entre em situações enganosas, especialmente nos estudos e no desenvolvimento pessoal. Aprenda também a colocar limites nas relações. Caso contrário, poderá ter sua intimidade invadida.

Leão (23/07 - 22/08)

Procure ter cautela nas relações e evite mergulhar de cabeça em algo que não condiz com a realidade. Poderá perceber que algumas pessoas ou situações não são tão encantadoras quanto pareciam. Além de afetarem a vida afetiva, as desilusões causadas pelas novas descobertas também poderão prejudicar outras parcerias da sua vida. Contudo, será uma semana movimentada para atividades em grupo. Essa agitação poderá ser uma oportunidade para tirar o olhar de si e enxergar, de forma mais abrangente, a importância do coletivo.

Virgem (23/08 - 22/09)

É o momento de olhar para as necessidades do outro e para o que espera de um relacionamento, mas evite que isso lhe traga críticas excessivas. Haverá a possibilidade de perceber que as idealizações que têm criado na relação amorosa não condizem com a realidade. Apesar de a situação lhe gerar uma certa frustração, ela também possibilitará que você se relacione com o outro de forma mais consciente. A vida cotidiana estará agitada. Aproveite a oportunidade para deixar o seu dia a dia mais funcional.

Libra (23/09 - 22/10)

Procure deixar asua rotina mais funcional e do seu jeito. Haverá a tendência a se cobrar de forma excessiva, o que poderá afetar a sua saúde. Na vida afetiva, tenha cautela com suas expectativas em relação ao outro, pois elas poderão te levar a grandes frustrações. De modo geral, será um bom momento para trabalhar com artes, se dedicar ao autoconhecimento, realizar boas parcerias e batalhar pelos seus sonhos. Cuidado apenas com a inclinação a se comprometer com muitas atividades. Afinal, poderá não conseguir cumpri-las.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Situações que podem ferir o seu ego serão uma oportunidade para que você tenha mais consciência e responsabilidade. Lembre-se de valorizar as suas conquistas e qualidades, pois somente assim poderá enfrentar e harmonizar os desafios da vida. Será um bom momento para trazer a arte e a espiritualidade de forma mais significativa para o seu cotidiano. Isso porque, além de deixarem os seus dias mais leves, elas também te ajudarão a cuidar melhor das suas emoções e das suas energias.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Você poderá se deparar com grandes desafios no ambiente familiar, talvez a doença de algum parente ou o peso de crenças de seus familiares. Talvez algumas dessas questões possam prejudicar o seu desempenho profissional. Portanto, procure cuidar da sua casa e da sua família. Na vida afetiva, você apresentará uma dose extra de coragem e disposição para conquistar alguém. Entretanto, será preciso ter cuidado com a tendência a ultrapassar os limites alheios e agir de forma impulsiva.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você poderá enfrentar imprevistos na vida financeira. Portanto, procure ter um plano B. Ao mesmo tempo, será possível que receba um dinheiro inesperado de algum irmão ou parente próximo. De modo geral, poderá ser um bom momento para negociações, desde que tenha um olhar atento e claro para o que realmente quer. Tenha cuidado com pessoas manipuladoras que poderão aparecer na sua vida. No ambiente familiar, aproveite para ter dias agradáveis com os seus parentes e para harmonizar situações confusas do passado.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você estará mais flexível para mudar a sua forma de pensar. Na vida financeira, será um excelente período para se reorganizar, fazendo um balanço sobre a forma como tem lidado com o dinheiro e se comprometendo a agir de maneira mais realista nesse setor. Você terá mais habilidade para se comunicar e poderá compreender melhor o outro. Também valorizará mais os seus conhecimentos e se inclinará aos estudos artísticos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Será o momento de se reorganizar, de observar o que realmente quer e de ter consciência sobre o que é possível realizar. Apesar disso, você ainda refletirá sobre as formas de ressignificar as dores que habitam em seu interior. Na vida financeira, procure ter bastante cautela com o seu dinheiro. Afinal, poderá gastá-lo de forma desnecessária, esquecendo de pagar contas e se envolvendo com várias dívidas. No ambiente familiar, podem ocorrer alguns conflitos, mas, a tendência é que os ânimos se acalmem durante estes dias.