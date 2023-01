Signo 13/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (13/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Apesar do simbolismo da sexta-feira, 13, o dia não tem nada de azar. Estamos no último dia das fase de lua cheia. As emoções ainda estarão fortes. Tente ponderar suas escolhas e reflita mais antes de toda de decisões.

Touro (21/04 - 20/05)

Hoje será mais tranquilo que o habitual para uma sexta-feira, taurino. É possível que você queira repor as energias. Descanse, trabalhe a mente com ações positivas e permita-se viver ao lado de pessoas que julgar certas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia tente a ser de alta produtividade associada ao equilíbrio. Estamos saindo de uma fase de lua cheia e entrando em uma minguante. Tente só estabilizar mais o humor e não levar ao pé da letra o que é falado.

Câncer (21/06 - 22/07)

Não é hora de grandes passos, canceriano. Permita-se a testar as afinidades e delegue prioridades. Aproveite para retormar hobbies ou assuntos do passado. No amor, conversas são favoráveis.

Leão (23/07 - 22/08)

Leoninos, pode abrir o cadernino com as metas pessoais e definir prazos. Esse é o momento e analisar o que vem à seguir. No trabalho, é interessante cercar-se de pessoas que tenham atitudes proativas. Atividades prazerosas não estão descartadas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Continue a trabalhar corpo e mente de forma aliada. É normal que você sinta essa tensão de dificuldade em período de transição lunar. Busque olhar para dentro e cuidar do seu bem-estar interior.

Libra (23/09 - 22/10)

O dia será oportuno para reviver os grandes feitos do ano passado e formas de continuar a evoluir, em todos os aspectos, em 2023. Não é hora de executar nada, para além das atividades já desempenhadas. Deixe acordos para serem firmados mais para frente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

A tempo não é de gastos. Saiba filtrar o seu consumo e tenha uma vida mais equilibrada. Novas propostas de carreira não estão descartadas. Aproveite para colocar ordem na casa e cuidar do ambiente doméstico.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Dê mais espaço para as pessoas com que você convive. Não tome para você os problemas que não são seus. Fase de transição lunar serve para pedir banimento ao que tende lhe deixar mal. Não permita que sentimentos negativos se aproximem.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Boa fase para ponderar o que deseja na vida. Controle a impulsividade e o estresse. Fase necessária para o amadurecimento. Tire proveito de erros e acertos. É importante que você esteja atento ao que acontece ao seu redor.

Aquário (21/01 - 19/02)

Não veja que as reações o mundo estão recaindo sob você. É necessário, sempre, um plano de ação, para que as pessoas entendam os seus limites. Nada de ficar calado ou deixando os problemas para depois. Resolva hoje.

Peixes (20/02 - 20/03)

Dê mais espaço para a espiritualidade que está cada vez mais aguçada. Aproveite o momento de conexões para falar sobre sentimentos. Compartilhe duas dores, felicidades e pontos de vista. esteja aberto ao novo, pisciano.