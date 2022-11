Signo 12/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (12/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A semana finda com um ar de relaxamento. Tire mais tempo para você, ariano. Use para organizar a saúde, a beleza e o que mais for necessário para se sentir bem e feliz. Aproveite, ainda, para reencontrar os amigos.

Touro (21/04 - 20/05)

Aproveite com sabedoria o feriado prolongado para cuidar da autoestima, do lar e do conhecimento. Se for optar, dedique-se à diversão. O céu ajuda você a expressar os sentimentos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia será importante para você refletir o que é essencial na sua vida. Valorize as pessoas íntimas. Demonstre afeto e carinho. Reveja, ainda, o que você pode ou não falar. Preserve-se as relações.

Câncer (21/06 - 22/07)

Use a sua intuição em benefício próprio e para ajudar o outro. Não tema o futuro. É possível organizar a sua para que fique de forma mais dinâmica. Reveja, canceriano, o que você espera e vá ser feliz!

Leão (23/07 - 22/08)

Bom dia para usar o sexto sentido para perceber mensagens importantes. O momento será de compreensão e ajuda. Tenha em mente que é necessário e importante.

Virgem (23/08- 22/09)

Fim de semana da abundância e das relações sociais. Vale só ver quem estará ao seu lado. Se possível, aproveite o fim de semana botar o sono em dia e cuidar corpo e mente.

Libra (23/09 - 22/10)

Que tal organizar um momento legal de lazer? Os dias serão de oportunidade de renovar as energias em família. Procure locais calmos e de contato com a natureza.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Ótimo dia para mostrar o seu valor. Esteja com quem é verdadeiro. Veja o que você quer manter na sua vida, isso inclui os status de relacionamento. O momento pede mais consistência no que você faz.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Olhe com mais carinho para o que você quer na sua vida. Não tenha medo de errar ou por ficar na dúvida de qual caminho seguir. Trace os objetivos e siga firme com a sua escolha.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Opte por uma programação mais segura e relaxante. O final de semana será de descanso e oportunidades para repor as energias. Vale dedicar algum espaço para trabalhar temas ligados à espiritualidade.

Aquário (21/01 - 19/02)

Viva com intensidade as oportunidades que o universo tem vibrado. Acredite no seu potencial. No lar, dívida mais as tarefas ou deixe para o amanhã o que não der hoje. Diminua o ritmo de cobranças.

Peixes (20/02 - 20/03)

Comunicação em alta! Você vai estar pronto para romper barreiras. Só reveja quem estará ao seu lado, lhe apoiando. Cuide de você, mas em boa companhia.