Signo 12/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (12/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

As relações continuam em alta. Não dê espaço para medos e traumas no passado. Via um dia por vez. A fase também será oportuna para desvendar mistérios e segredos. Planos de mudança de residência ganharão força.

Touro (21/04 - 20/05)

Passeios e programação de carnaval não estão descartados. O tempo é de se conectar com lugares exóticos e planejar viagem com o par. O dia é favorável para o amor. Uma paixão virtual será instigante. Bom para testar seu poder de conquista.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Será mais acertivo(a) nas suas decisões. Não deize de lado os seus sentimentos. Conquiste espaço, saiba ouvir e se entregar a novas e belas conquistas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Confie em você e na sua intuição. Siga no caminho da harmonia e de esponsabilidade social. Fase gostosa para reorganizar a vida social e os ganhos. Cuide da saúde, da família e do seu equilíbrio.

Leão (23/07 - 22/08)

Tenha mais prazer com as coisas simples da vida. Viva com mais intensidade e trone seus sonhos reais. O primeiro passo é acreditar em você e no seu potencial. A cabeça voará longe, com ideias brilhantes e planos futuros. Dê nova versão a um projeto antigo.

Virgem (23/08 - 22/09)

O dia será de conexão com a espiritualidade. Você vai estar mais sensível e com sede de vida. Abra baús do passado, encontre coisas perdidas ou resgate relações. Conforto e segurança darão tranquilidade.

Libra (23/09 - 22/10)

Chances para o amor estarão no pacote para este fim de semana. A imaginação estará à solta. Brinque mais, crie e encontre maneiras originais de expressar sentimentos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Alguém especial poderá despertar paixão ou alegrar o coração e trazer o bom humor de volta. ALém disso, o dia também trará decisões financeiras e investimentos em conforto. É possível que você receba novas propostas. Analise bem!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Conversas gostosas nas redes ou num novo grupo animarão o dia.. Descubra novidades. onversas carinhosas com irmãos, vizinhos ou pessoa próxima criarão atmosfera protetora.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Assuntos financeiros ficarão mais claros. No amor, você poderá ganhar um presente ou realizar um sonho. Cuide de detalhes da casa e crie ambiente carinhoso ao redor.

Aquário (21/01 - 19/02)

Uma amizade de longa data fará contato. Talvez precise trabalhar, ou organizar planos. Construa bases firmes para o futuro. Caminhe, movimente o corpo e aproveite para organizar ideias.

Peixes (20/02 - 20/03)

Imprevistos e surpresas marcarão as notícias e interações de hoje. Pesquise informações de cursos. Você descobrirá opção atraente para realizar um sonho.