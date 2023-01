Signo 12/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (12/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Com marte voltando ao fluxo normal, a tendência é que o dia de hoje seja de ressignificação. Você deve ficar muito mais disposto(a) a mudar a cena, tentar fluxos novos e ter mais paciência para executar o que é necessário. Nesse sentido, permita-se, ariano, abrir ao novo.

Touro (21/04 - 20/05)

Você vai sentir que as questões pessoais e profissionais estão entrando nos eixos, taurino. É hora, também, de colocar o que estava planejando em prática, sem inseguranças. Marte voltando para a rotação tradicional, causa em seu signo mais equilíbrio. Vibre nessa intensidade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O momento é de realização de tarefas. Não deixe o foco de lado, geminiano. Trabalhe a criatividade. Saia em busca do que é seu por direito e evite falar demais. Nem sempre que está ao lado torce por você!

Câncer (21/06 - 22/07)

Está na hora de colocar em prática as suas vontades, sem necessidade de aprovação por terceiros. Só evite ser direto(a) para não parecer egoísta. Prefira se expressar com calma e sabedoria, canceriano.

Leão (23/07 - 22/08)

O ritmo continua acelerado. Dessa forma só vai afetar a sua saúde física e mental. Dê pequenas pausas no dia. Não perca a hora de dormir. Dessa forma você conseguirá diminuir a ansiedade e pensar nas suas prioridades.

Virgem (23/08 - 22/09)

O dia tende a ser de novidades, se você comçar olhar pelas perspectivas. Vá com calma. Dê atenção às pessoas que são realmente prioridade na sua vida. Tente não se importar tamnto com o que os outros vão falar ou pensar.

Libra (23/09 - 22/10)

Você, livriano, está em uma maré de revelações, Espere por novidades no amor e na tranquilidade em resolução de tarefas. Às vezes é preciso mais organização para que os sonhos se concretizem. Só dê mais atenção quanto as finanças.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Marte voltando para o eixo normal vai lhe trazer alívio, escorpiano, já que será possível conciliar a rotina de trabalho com a harmonia. Continue focado e faça bom uso da sua intuição. Dê um passo por vez.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Os próximos dias tendem a ser de equilíbrio e de renovalção. É um bom momenbto para traçar planos estratégicos. Acalme a mente e parta para fazer aquilo que toca fundo no seu coração.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não tenha medo de dizer o que você pensa. Só é válido analisar a forma como se conecta com o outro para não ser mal interpretado. As finanças vão dar uma aliviada. Tire mais tempo para se conectar internamente.

Aquário (21/01 - 19/02)

Mentalize que os dias serão bons e cheios de abundância. Esse é um momento bom de atrair o que é preciso para renovar as forças e virar páginas. Dê um passo maior para acontecer os seus sonhos da forma como foi organizado.

Peixes (20/02 - 20/03)

A sexualidade e a necessidade de viver intensamente vão ser despertadas. Use o seu sexto sentido para atrair bons fluidos. No amor, veja com quem você deve estar ao lado e curta o momento.