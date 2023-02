Signo 11/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (11/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Os romances estão em alta! Espere por novidades neste fim de semana. Conte com imprevistos e prepare-se para muitas emoções. Talvez você se pegue gostando de alguém ou com fantasias românticas com uma amizade.

Touro (21/04 - 20/05)

O momento será de descontração e muito carinho. Abra espaço para novidades e viagens em família. Fase boa para amizades de outros locais, bem diferente do seu ciclo social. Conexão com alguém de outra localidade animará o clima.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Quel tal olhar para si com um pouco mais de carinho? Aproveite o fim de semana para colocar a cabeça no lugar e conseguir se organizar da maneira que precisa. Invista um tempo em você e na sua saúde.

Câncer (21/06 - 22/07)

É momento de se expressar e investir na clareza do diálogo. Esteja aberto a novas experiências e saiba distinguir o momento de seduzir e de levar os "contatinhos" com sabedoria.

Leão (23/07 - 22/08)

Preste um pouco mais atenção aos assuntos mais íntimos. Aproveite o fim de semana para estar mais próximo de familiares e pessoas com quem você gostaria de estreiar laços.

Virgem (23/08 - 22/09)

O dia traz uma boa oportunidade de fazer boas leituras e manter conversas de valor. Saia para dar um volta. Quem sabe no caminho você encontra alguém interessante? Mantenha contato com quem tem algo a acrescentar.

Libra (23/09 - 22/10)

Não gaste o seu tempo e nem o seu dinheiro no que não vale a pena. Esteja aos gastos desnecessários e cuide um pouquinho mais das suas finanças.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O seu poder de sedução estará em alta ao longo do dia. Aproveite o momento para um afago na autoestima! Use a intuição para se cercar das pessoas certas e evite o relacionamento com pessoas que não agregam em nada na sua vida.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Preste atenção na sua espirtualidade e foque nas questões mais profundas que fazem sentido para você nesse momento. É momento de acalmar a mente e investir na paz de espírito.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

É hora de cortar da sua vida pessoas que não o fazem tão bem assim. Apesar disso, tente sempre manter o contato com familiares e pessoas queridas. Aproveite o dia para fazer aquela ligação ou mandar aquela mensagem que você quer há muito tempo.

Aquário (21/01 - 19/02)

O dia é propício para planejamentos de situações que exigem mais organização. O fim de semana também pode o ajudar a pensar sobre o vem pela frente. Faça tudo que tem que ser feito com leveza e tranquilidade.

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia pode favorecer passeios culturais e até atividades mais intelectuais como estudos e pesquisas, por exemplo. Tente ampliar o seu conhecimento e visão de mundo por meio de pessoas que o inspiram.