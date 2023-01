Signo 11/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (11/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia será de grandes mobilizações internas. Não deixe com que as inseguranças se façam morada no teu ser. Evite qualquer dispersão, ariano. Na carreira, o tempo é de oportunidade para você agir com eficiência.

Touro (21/04 - 20/05)

O momento é oportuno para firmar parcerias. Fortaleça as relações, ganhe confiança e conquiste espaço. É possível que você esteja mais criativo e contenques com as questões à seguir. Use a mente para atrair o que você quer para a sua vida.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Melhore a rotina e reprograme o seu tempo. Você ainda gasta muito do seu dia com situações que não são necessárias. Vale fazer uma coisa de cada vez. Além disso, não deixe que situações do passado se arrastem.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você tem buscado ganhar mais autonomia na vida. Isso é um bom caminho. Não tenha medo de dizer o que pensa e como deve agir. Vale ser mais discreto e evitar as ações por impulso. veja e reveja ideias, canceriano.

Leão (23/07 - 22/08)

Olhar os mínimos detalhes do seu dia pode lhe ajudar a ganhar tempo na hora de executar. Aja de maneira suficiente e resoluta. O tempo também é necessário para inovações de todos os tipos, especialmente àquelas que trouxerem soluções práticas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Seus feitos também serão reconhecidos. Dê espaço ao novo. Conquiste espaço sem precisar queimar outra pessoa. Lembre-se de ser mais empatico a qualquer momento. Que tal organizar as finanças e pensar em novas formas para fazer o dinheiro render mais?

Libra (23/09 - 22/10)

O tempo é oportuno para colocar em ordem os seus planos de vida. Dê mais espaço aos recursos e seja produtivo, libriano. O céu pede mais ação acertada e vontade de fazer diferente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Não tema fazer escolhas e dizer o que se pensa sobre. Você tem luz suficiente para seguir o seu caminho e não se preocupar com que os outros vão dizer. Ouse mais, escorpiano. Só cuidado com julgamentos precipitados.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A saúde mental ainda precisa de reparos. Olhe com mais atenção ao que é necessário ser feito. Delegue esforços ao que é necessário. Um amigo pode precisar da sua atenção. Seja mais empático.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não descuide da saúde. Priorize o seu bem estar psíquico, capricorniano. Aliás, é preciso também disciplinar o sono para poder dormir melhor. Nem só de dinheiro se vive, viu? Comunicação continua em alta!

Aquário (21/01 - 19/02)

Acorde para ver as maravilhas que o mundo reserva a você, aquariano. Saia da rotina. Faça novas atividades. O tempo é de descobertas. Vale acertar os ponteiros para seguir em direção ao futuro.

Peixes (20/02 - 20/03)

Amor está em alta! Converse mais, troque ideias com o seu parceiro, diga o que se pensa. Comunicação é fundamental nesse processo. Procure cercar-se de pessoas que o incentivem. Só cuidado com possíveis excessos no senso de autoridade.