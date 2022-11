Signo 10/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (10/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia lhe colocará em prova. É possível que você precise ajustar sua rotina para dar conta do fluxo. Seja mais responsável com que se fala e deseja ao outro. Seja diplomático(a) e prefira ações de curto a longo prazo.

Touro (21/04 - 20/05)

O meio social estará agitado, taurino. Prefira analisar o momento para ver até onde é capaz de chegar. Além disso, não descuide da sua saúde física e emocional e nem tema o futuro! Deixe ainda as competições e a jogo de ego no trabalho.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Você está bem mais exigente e criteriosa(o) com o que espera e deseja manter em sua vida. Permita-se a acreditar mais nas oportunidades e no seu potencial. Dia de autoconfiança e senso estratégico para marcar presença onde quer que esteja.

Câncer (21/06 - 22/07)

É hora reorganização, canceriana (o). Não deixe com que o ciúme e possíveis frustrações lhe abalem emocionalmente. Não se iluda vivendo um romance só na sua cabeça. Só não deixe de lado as suas convicções e acreditar em um futuro melhor.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia será bom para reflexão. Deixe ser guiada(o) pelo instinto. Só não crie tantas expectativas em situações sem reciprocidade. Uma amizade pode despertar um desejo diferente em você. Atente-se aos detalhes.

Virgem (23/08- 22/09)

Dia de amor e harmonia a dois. Aproveite a fase que será de trocas e boas energias. No trabalho, não entre em competições. Momentos de ambições tendem a guiar você durante este ciclo.

Libra (23/09 - 22/10)

Não dê invasiva ao medo e a negatividade. Vibre em sentimentos bons, puros e cheios de empatia. Tire mais tempo para passar com a família e descansar. Vele, ainda, se dedicar em prol das próprias necessidades.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Tenha em mente as suas ambições e consciência de que seus projetos vão ser aceitos. Se coloque como prioridade e delegue tarefas. Sua postura tende a ser marcada por coragem e persistência frente.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O dia não é tão favorável à exposição. Cuide da saúde mental e do seu interior. Você vai estar em uma posição de busca por sentido da vida. E para alcançar, é preciso o fortalecimento interior.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Controle sua impulsividade e tente manter corpo e mente em ordem. O dia será oportuno para rever os anseios e diplomático para sanar conflitos. Foque mais em projetos que pareçam estar mais seguros.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dia de autoestima elevadaa. Momento de dedicação ao próximo não está descartado. Pontos positivos: proatividade e senso crítico tendem a se mostrar fortes aliados na gestão do cotidiano.

Peixes (20/02 - 20/03)

Não dê passos tão largos aponto de não suportar as pressões e as correrias do dia a dia. Controle gastos financeiros e mantenha a sua força de vontade. Respeite seu tempo. Bom dia para conversa franca com parceiro(a).