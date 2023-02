Signo 10/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (10/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Coloque os pés no chão. Se for fazer um acordo com alguém, que seja de maneira consciente e responsável. O céu pede mais ação em conjunto e parcerias. É o momento de uma comunicação clara e efetiva.

Touro (21/04 - 20/05)

Que tal trazer um pouco mais de praticidade para a sua vida? É importante que você exercite a habilidade de organizar a rotina de mais tranquilo e sem agonia ou ansiedade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

É dia de solucionar problemas antigos e relaxar a mente! Resolva tudo do seu jeito, mas sem deixar de lado o seu perfil bem humorado.

Câncer (21/06 - 22/07)

Não é hora de tretas sem sentido. Mantenha a harmonia na sua intimidade. Cuide de você e tente ser mais aberto às pessoas e às novidades. Não se abandone.

Leão (23/07 - 22/08)

É momento de relaxar a mente, leonino. Também é hora de evitar tecer críticas fora de contexto e assim manter um ambiente mais saudável.

Virgem (23/08 - 22/09)

É momento de ser um pouco mais consciente e cuidar das finanças para evitar os gastos desnecessários que podem o levar para o vermelho. O momento pede mais organização na vida material.

Libra (23/09 - 22/10)

Esse é o momento de prestar mais atenção às suas necessidades e cuidar do seu bem estar. Esteja atento à sua intuição.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Tente dormir bem e priorize a sua higine do sono. É hora de estar mais atento às suas rotinas e tentar descansar mais. Lembre-se: um corpo cansado não produz tão bem.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Seja um pouco mais seletivo em relação às companhias e amizades. O momento pede uma pouco mais de planejamento do futuro, mas com os pés no chão e muita organização.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Abra a sua mente! Você está com boas ideias, oportunidades para pensar o futuro, e vontade de dar o seu melhor. É hora de tomar as rédeas da sua vida.

Aquário (21/01 - 19/02)

Livre-se dos preconceitos das ideias duras e preconcebidas. Evite o orgulho e esteja pronto para revisar seus pontos de vista. Às vezes é melhor ter paz do que ter razão.

Peixes (20/02 - 20/03)

Vire páginas e abra a sua mente para novas experiências. Lembre de quem está sempre ao seu lado nos momentos difíceis. Nem sempre é bom se abrir com todo mundo. Faça um crivo nas suas amizades.