Signo 10/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (10/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A semana será de sedução e bons ânimos. Ouse mais e deixe a imaginação render solta. A lua cheia da semana pode lhe deixar um pouco mais agitado. Tente não se estressar.

Touro (21/04 - 20/05)

É preciso manter o foco e confiar que o sucesso está a caminho, taurino. O dia promete ser bastante produtivo. Aproveite logo as primeiras horas do dia para fazer o trabalho render.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Criatividade em alta, geminiano! Use o seu poder de sedução e conquiste espaço amoroso. Dê um gás a mais na autoestima e se coloque como prioridade. Expressão cultural será favorável.

Câncer (21/06 - 22/07)

O momento pede tranquilidade. Organize a rotina por meio de listas, nunca é demais. Separe mais tempo também para cuidar da sua intimidade.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia é oportuno para cuidar da morada interior. Não tenha medo de dizer o que pensa. Só seja cordial. Também é hora de você direcionar o seu pensamento de maneira mais assertiva.

Virgem (23/08 - 22/09)

Hoje é um bom dia para fazer a gestão da própria finança. A tendência é guardar o dinheiro e só usar em caso de necessidade. No amor, hora de olhar para o que é essencial.

Libra (23/09 - 22/10)

Reorgainize melhor o que você precisa executar. Não adianta viver só de planejamentos. Chame pessoas próximas para lhe ajudar, se for possível. Também é hora de deixar as questões dispensáveis de lado.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Hoje é um bom dia para cuidar da saúde física e mental. Melhore a autoestima. Se dê mais tempo para dormir e cuidar do que lhe faz bem. O dia pede mais atitude.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O tempo é de conexão com o astral e a espiritualidade. rojeto pensamentos bons e de atitude positiva. Não deixe que o medo possa lhe atrapalhar. É hora de cuidar da sua saúde em um nível amplo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Esta semana será de harmonia entre vênus e marte. Esta é uma fase importante para se dedicar ao seu bem-estar. Pense no futuro e preste atenção nas suas escolhas.

Aquário (21/01 - 19/02)

É hora de você ser mais estratégico para construir o futuro. É hora de agir e deixar as inseguranças de lado. Esse momento ajuda se reconher. Opte pelo autocontrole.

Peixes (20/02 - 20/03)

O dia é importante ouvir e encontrar um equilíbrio nos seus relacionamentos. Foque também nas necessidades do outro, pisciano. Também é necessário estar sempre aberto ao aprendizado.