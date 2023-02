Signo 09/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (09/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Não tenha medo de ousar, ariano. É preciso reorganizar o cronogerama do dia e manter a calma. Permita-se viver cada vez mais pleno(a) e feliz!

Touro (21/04 - 20/05)

Cuide melhor das pessoas que estão á sua volta, taurno. Prefira reorganizar o dia para que não se perca nas tarefas. No amor, às relações estão se alinhando.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Olhe um pouco mais por sua vontade, geminiano. A fase requer diálogo e ponderação. Mantenha a vida em alto astral e bom humor. Confie mais no seu potencial.

Câncer (21/06 - 22/07)

O bem-estar precisa vir em primeiro lugar. Deixe de lados as preocupações. O que não der para fazer, deixe para amanhã. Lembre-se, não faz mal ter pequenos prazeres da vida.

Leão (23/07 - 22/08)

Escolhas são necessárias, leonino, e se retrair também é uma forma de resposta. Trabalhe um pouco mais a criativo e a seletividade. Também não deixe de investir tempo nas suas questões íntimas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Mudanças são necessárias. Saiba aproveitar as oportunidades. Na família, não deixe de lado das pessoas mais íntimas. Além disso, cuide do seu emocional.

Libra (23/09 - 22/10)

Mesmo que o dia seja corrido é preciso saber ouvir, expor os sentimentos e expressar o que se sente. Não é hora para grandes passos. Cuidado só com a responsabilidade afetiva para não ferir ninguém com palavras duras.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dance, vibre, cante, grite! Solte essa energia acumulada e viva com a plena intensidade. Não tenha medo de encarar o mundo Permita-se sentir. O céu pede mais assertividade. Confie!

Sagitário (22/11 - 21/12)

A vida é feita de escolhas e você precisa fazer decisões mais alinhadas ao que você sente e acredita. Não deixe os seus valores e sentimentos de lado. Aproveite o dia para caprichar no visual, elevar a autoestima e fortalecer a autoconfiança.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você pode estar onde quiser e imaginar. Não limite suas ações por ninguém. Seu magnetismo lhe levará longe! É preciso saber trocar com as pessoas.

Aquário (21/01 - 19/02)

É importante cuidar do seu bem-estar pessoal e da sua saúde mental, aquariano. Inicie o ciclo pensando positivo e se organizamndo melhor para essa nova era que entra. Saiba dar passos mais firmes!

Peixes (20/02 - 20/03)

Pense no longo prazo, pisciano. É preciso se posicionar e, usando a intuição, dá para fazer isso sem ser radical.