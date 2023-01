Signo 09/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (09/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A partir deste dia o ano começa para você ariano. Dia oportuno para exercer a liderança e ser mais proativo. A sua curiosidade e a maneira como você leva a vida muda o seu futuro. Só divida seu tempo com assuntos sociais e intelectuais.

Touro (21/04 - 20/05)

A semana será positiva, taurino. É normal que você queira renovar algo. Pode ser pelo modo como você interage com outra pessoa ou prtilha informações. Permita-se sentir e enxergar novos pontos de vista alternativos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O tempo será de transformações pessoais e profissionais. É possível que você entre em uma zona de questionamentos. Olhe com mais calma o senso de valor próprio. Melhore as rotinas e a saúde.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você vai, canceriano, iniciar a semana com forte necessidade de se comunicar melhor no ambiente de trabalho. Não tenha medo de divulgar dons e talentos. e isto se reflete em mudanças e possibilidades no campo do trabalho. Se organize!

Leão (23/07 - 22/08)

A comunicação continua em alta! Expresse-se de forma honesta e verdadeira, sempre. Apesar de as vezes doer aos próximo. Lembre-se! Seu ponto de vista pessoal terá grande importância. Só seja mais flexivel e mantenha o bom humor.

Virgem (23/08 - 22/09)

Os pensamentos continuam confusos. É melhor se planejar com mais acertividade. Analise as falas e as atitudes. O momento é oportuno para trabalhar as questões pessoais, emocionais, familiares e íntimas. Dê espaço para o novo revigorar a sua vida.

Libra (23/09 - 22/10)

O dia será de forte conezão com os astros. A Lua cheia da última semana continua a mexer com os sentimentos e lhe deixar com mais dúvidas. Reconquiste espaços. A semana vai melhorar e lhe traz grande aprofundamento e transformação.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Bom dia para conexão com o lado espiritual e magnético. Altere a sua frequência para alinhar o que é necessário para o momento. Novas ideias lhe aceleram a mente e aguçam sua curiosidade. Participe mais de ações que possam transformar a vida de novas pessoas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O dia pode ser transformado com a lei da atração. Mude sua frequência. A semana é oportuna para ganhos nas finanças, valores e enrriquecimento nos talentos. Ótimo dia para agir mais, com ênfase no campo profissional.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Dias de emoções agitadas. Tente piorizar o que é necessário com o momento. Busque expressar suas ideias, mas estando aberto e flexível para novas possibilidades e pontos de vista alternativos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Bom momento para fazer autoanálise. Se permita mais. Viva o agora. Amplie a coragem para se aventurar, expandir e buscar novas possibilidades. Mantenha a fé e isto lhe leva a fazer escolhas pessoais importantes.

Peixes (20/02 - 20/03)

A semana continua sendo oportuna para trabalhar questões que você esteja bloqueado. Há forte energia de transformação no campo emocional. Questões espirituais, psicológicas e subjetivas não estão descartadas. É possível que você reavalie as questões afetivas, sexuais e/ou emocionais com leveza e integração.