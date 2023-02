Signo 07/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (07/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia pode ser agitado, mas se organizar direitinho tende a ser produtivo. Deixe as impaciências de lado. Trabalhe a autoestima. O tempo é de acreditar nas possibilidades da vida. Busque o seu melhor.

Touro (21/04 - 20/05)

Permite-se viver um dia por vez. Não sofra por antecipação. É bem importante que você mantenha o bom humor e saiba respeitar todos os limites. Tenha em mente o que você quer e precisa por agora.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Dê sempre o seu melhor e deposite seu toque pessoal nas coisas no que você faz e promove, taurino. Não tenha medo de desafios. A semana também será de possibilidade de reencontros. Divida opiniões e méritos com quem está ao seu lado.

Câncer (21/06 - 22/07)

O dia é oportuno para acreditar mais em você e nas próprias vocações. É necessário abrir espaço ao novo de criar diferentes perspectivas. Acredite que você está no lugar certo e na hora certa. Mantenha o bom humor.

Leão (23/07 - 22/08)

Não deixe de lado as coisas que você gosta e quer agregar na sua vida. A oportunidades estão ai para serem agarradas. Não é hora para grandes passos, mas analise as propostas.

Virgem (23/08- 22/09)

Valorize o seu interior e as suas novas fases que estão surgindo. Respeite seu ciclos e seus momentos. Confie mais no seu portencial. Os astros indicam, ainda, boas oportunidades para melhorar a comunicar, sem esquecer a própria essência.

Libra (23/09 - 22/10)

Saiba dar tempo ao tempo. Tenha em mente a necessidade de fazer a reforma íntima. Cuide melhor dos seus pensamentos e da saúde mental. Só não se abale sem necessidade ou sem motivo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

A forma como você olha para o mundo também diz muito sobre você. Dê pequenas pausas para se conectar ao ambiente. Agradeça as oportunidades. Não tenha medo de ousar!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Esteja aberto às novas possibilidades. Rever mais tempo e disposição para cuidar de você. Aprecie o processo. Não tenha medo de arriscar mais. O dia também é oportuno para reorganizar a agenda e os recursos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Contenha-se, capricorniano. Não dê o braçoa torcer em discussões familiares. Cuide melhor do seu emocional e das finanças. No amor, saiba impor limites e cuidado para não parecer carente ou insistente.

Aquário (21/01 - 19/02)

O seu poder está em alta! Controle só um poucomais a ansiedade e persista carisma para convencer as pessoas do que você quer, virginiano.

Peixes (20/02 - 20/03)

Dia de feliciade e novas oportunidades à vista! É preciso estar atento ao que está por vir. É fundamental que consiga manter o equilíbrio, sabendo ouvir quem ama.