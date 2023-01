Signo 07/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (07/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia tende a ser de sensibilidade, com a lua cheia em câncer. É necessário olhar mais pelo seu tempo. Analisar seus passos e sacrifícil. Prefira atividade mais leves e ponderadas.

Touro (21/04 - 20/05)

O tempo é oportuno para aliviar as tensões diárias e se reenergizar. Está na hora de iniciar atividades e exercítem mais o cérebro e renovar as crenças. Dedique-se mais à espiritualidade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Não tenha medo de ousar e buscar novas alternativas. Siga com o caminho pautado no amor e na sabedoria. Faça programas leves e prazerosos. Também é momento para se divertir com pouco.

Câncer (21/06 - 22/07)

Permita-se sentir mais e observar ao redor o que é necessário permanecer na sua vida. invista o seu tempo em algo fácil e prazeroso.Também não é um bom momento para sair comprando o que der e vier na telha.Se possível, poupe mais!

Leão (23/07 - 22/08)

Esteja aberto à mudanças significativas. É possível que tenha mudança de cargos e novas oportunidades de ganhos com responsabilidade. É necessário dar mais espaço as necessidades do seu íntimo do que deixar a vidar levar.

Virgem (23/08 - 22/09)

O fim de semana será de mais introspecção. Permita-se ser seletivo. Deixe estar ao seu lado somente as pessoas próximas e realmente mportantes para você.

Libra (23/09 - 22/10)

O momento é bom para investir na autoimagem. Cuide da sua aparência, se faça presença em locais de destaque. Permita-se sentir mais.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dia de analisar o momento, cuidar da intuição e dar mais espaço para a criatividade. Não tenha medo de dizer o que você pensa. Cuide das suas emoções e se resguarde. Descanso mental também é oportuno.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Pense no longo prazo, sagitariano. Esta é uma fase muito mais de análise do que de ação. Só não queira agradar a todos. São dias para respeitar a própria individualidade. Durma mais!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você vive uma fase de tensões. Tente não se cobrar tanto. É importante saber lidar com as pressões, exercendo a sua individualidade com sabedoria.

Aquário (21/01 - 19/02)

é possível que você queira mais aproximações com o outro. Se for sair, invista nas atividades culturais. É hora de dar espaço ao novo e se permitir. Explorar tema que possam agregar conhecimento.

Peixes (20/02 - 20/03)

Dê mais atenção a sua intuição. Não brigue e nem entre em briga. Saiba dar espaço para a sua vida particular e à dois. Dê atenção à sua saúde. Resolva questões práticas bastante importantes.