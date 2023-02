Signo 06/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (06/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Invista na sua imagem, brilhe e conquiste amizades. A hora é ideal para se associar, firmar alianças e movimentar um empreendimento ambicioso. Novas formas de ganhar dinheiro não estão descartadas.

Touro (21/04 - 20/05)

O temo é de renovação. Organize melhor as suas bases. Construa novos vínculos aos poucos. Projeção profissional, prestígio em alta! Aguarde respostas, grandes chances de virem positivas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia ainda lhe proporcionará desafios. Saiba se moldar aos meios. Trabalhe com novas perspectivas. Inove a atuação e abra um caminho para o futuro. Dê mais espaço para a colaboração.

Câncer (21/06 - 22/07)

O meio profissional segue sem obstaculos. Só acredite mais no seu portencial! Espere por sucesso dos empreendimentos, projeção e popularidade no ambiente de trabalho.

Leão (23/07 - 22/08)

Não tema o desconhecido. Se abra ao novo. Os astros indicam chances para o amor, se o coração estiver livre. Aposte na viagem dos sonhos e em mais estabilidade na vida íntima.

Virgem (23/08- 22/09)

Boa fase para resgatar antigos contatos e e relacionamentos. Fevereiro sempre lhe causa um maior movimento para abertura social. Conexões com pessoas queridas de longe entrarão no menu do dia.

Libra (23/09 - 22/10)

Saia um pouco mais da caixinha e tente ver o mundo à sua volta com novas perspectivas. Amor em alta! Tome iniciativas nos relacionamentos e amplie contatos. As comunicações estarão aceleradas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia será de reencontros e desencontros. Mas a forma como você vai se permitir a cada um desses momentos que é a chave da situação. Controle mais os impulsos. Arrisque. Boa fase para o romantismo e segurança.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O tempo segue com novas possibilidades de ganhos. Não deixe os amigos de lado, hien? O momento é de retomada com aproximidade da família e resgates do passado. Boas notícias no trabalho. Transações comerciais seguem positivas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Cuide dos seus recursos e construa bases firmes para o futuro. Amplie contatos, pesquise opções e firme acordos. Novo ciclo pela frente! Hora de encerrar um ciclo e começar outro.

Aquário (21/01 - 19/02)

Conexão com a espiritualidade e sintonia com sua força interior abrirão caminhos. No trabalho, Inove, mude a rotina e diversifique atividades. Trabalhos coletivos não estão descartados. Saiba dividir espaços e ideias!

Peixes (20/02 - 20/03)

Elimine velhas angústias e encerre processos do passado. Investimentos poderão mudar e proporcionar mais segurança. Acalme o coração.Aproveite para resolver pendências e avaliar os sonhos.