Signo 05/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (05/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia será de grande energia. Espere por abertura de novos caminhos. E você pode melhorar essas oportunidades pensando positivo. Atitude, vivacidade e poder não faltarão. Abra espaço, també, para novas relações.

Touro (21/04 - 20/05)

Persistência será a palavra-chave do dia. Não deixe suas metas de lado e veja novas formas de conquistar a liberdade desejada. Não descarte também uma viagem que poderá ser decidida às pressas. As relações afetivas seguem favoráveis.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Saia do seu habitual. O dia será oportuno para desbravar o novo. A comunicação continua em alta! Vale reencontrar os amigos ou fazer uma programação que está organizando a um tempo.

Câncer (21/06 - 22/07)

Saia em busca de novas atividades e mudanças positivas no estilo de vida. Está na hora de mudar hábitos, organizar a rotina e tornar o cotidiano mais agradável, com espaços livres na agenda. Espere, ainda, por cumplicidade no amor.

Leão (23/07 - 22/08)

Hoje será um bom momento para se aperfeiçoar na posição de liderança ou na maneira de se relacionar. Dê pausas de descansos ao longo do dia. Prepare aquele filme ou crie memórias. Deixa a imaginação te guiar.

Virgem (23/08- 22/09)

O domingo será recheado de possibilidades que lhe farão se desligar de trabalhos. Aproveito o pespaço para dormir. Viagens não estão descartadas. Tire, ainda, mais tempo para os cuidados corporais e estéticos que jogarão a autoestima para cima.

Libra (23/09 - 22/10)

Preste mais atenção aos sentimentos e não ignore as mudanças. Resolva assuntos do coração. É possível que uma proposta de longe de desconcerte. Não dê espaço, ainda, ao desânimo!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Não está fácil pra ninguém e não deve mudar se você não se organizar melhor financeiramente. Não fique só contando com a sorte. Está na hora de fugir de imprevistos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sempre olhe para as suas bases afetivas antes de tomar decisões importantes. Ouça, organize o pensamento e encare de frente. Investimentos e trabalho com bons resultados aumentarão a capacidade de planejamento e darão tranquilidade.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Já está passando da hora de você se colocar em primeiro lugar nas ações que envolvam carinho e atenção à saúde. É necessário dar mais atenção ao corpo e aprenda a respeitar seu ritmo. Um projeto que andava estagnado poderá ser retomado.

Aquário (21/01 - 19/02)

Criatividade em alta! Dê mais espaçopara as ideias originais. Vale aportar em um projeto autoral. O dia trará proximidade com os filhos, apoio à família e garra para chegar onde quer.

Peixes (20/02 - 20/03)

Casa e família serão os assuntos em destaque. Crie um clima acolhedor nas relações próximas. O dia trará momentos carinhosos e inspiradores na companhia de pessoas especiais.