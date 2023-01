Signo 05/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (05/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Os astros indicam necessidade de reclusão e alinhamento com o próprio eu. Mantenha a energia vital na direção as emoções. Trabalhe mais o equilíbrio emocional. Lembre-se! É preciso cuidar da sua vida íntima, ariano.

Touro (21/04 - 20/05)

Não tema dizer alguns 'nãos". É preciso saber se posicionar, ser firme nos posicionamentos e acreditar naquilo o que você está sentindo. Se priorize sempre. Respeite os seus limites.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia pede mais empatia. Tire maior tempo para reflexão dos seus atos e aposte na reforma íntima. É possível que os seus planos saiam da ordem que foi planejado, mas não desista.

Câncer (21/06 - 22/07)

A semana continua puxada. Delegue prioridades e tente descansar. É possível que se tenha um diálogo mais emotivo. Concentre-se no que é essencial e evite fantasiar, canceriano.

Leão (23/07 - 22/08)

Você estará mais focado no que acredita. Não desista de ter o que você tanto almeja. Continue a trabalhar e confirar nos seus sentimentos. O momento pede, ainda, para você ser mais assertivo.

Virgem (23/08 - 22/09)

Foque no que é necessário para agora. Planeje-se melhor. Dê pequenas pausas no dia. Retorme projetos que alegram o seu ser. O tempo é de renovação e transformação pessoal. Lembre-se, é fundamental ser compreensivo, mas também seletivo.

Libra (23/09 - 22/10)

Durma mais e torne o descanso um hábito permanente. É preciso repor as energias para continuar o dia a dia. A semana também será oportunida para trabalhos voluntários e d necessidade de aproximação com a espiritualidade.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Você estará com uma forte necessidade de rever amigos e entes queridos. Aflore a sensibilidade. Também não é hora para grandes movimentações na vida. Respeite as suas intuições e também os seus limites.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Tire mais tempo para você. Trabalhe o bem estar e associe com atividades que trazem motivação. Não tenha medo de errar. Busque entender as pessoas próximas, fazendo também um filtro para não deixar drenar a sua energia.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Tenha em mente o que é preciso fazer hoje e deixe para amanhã o que não é prioridade. Trabalhe mais suas emoções e a necessidade de ouvir mais os outros. Além disso, na cerreira, é necessário pensar a longo prazo.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dê pausa em pessoa e lugares que possam estar tirando a sua saúde mental. Foque no que é necessário para o hoje. Cuidado com possíveis idealizações. É hora de fazer planos mais consistentes.

Peixes (20/02 - 20/03)

Separar um tempo para o lazer e para atividades prazerosas. Mantenha o foco e procure aprender com os mais velhos. Também está na hora de virar páginas e buscar expandir horizontes.