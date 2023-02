Signo 04/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (04/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

É dia de sair da rotina! Que tal colcoar um pouco de aventura na sua vida, ariano? Mesmo num dia de descanso, é possível que você fique um pouco ansioso para concluir algum projeto ou desejo. Mantenha o bom humor.

Touro (21/04 - 20/05)

É momento de desacelerar um pouco e deixar os problemas de lado. Vire as páginas ruins e encerre novos ciclos para iniciar novas fases repletas de boas oportunidades. Esteja aberta ao novo.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Talvez você tenha que incentivar o diálogo e o entendimento ao longo do dia. O fim de semana pede equilíbrio e a cabeça no lugar. Descanse e tudo fluirá como deve.

Câncer (21/06 - 22/07)

É tempo de parar um pouco e cuidar da saúde, mas sempre mantendo o pique em alta. Aproveite para acrescentar novas atividades na rotina ao longo do fim de semana.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia favorece a aproximação de pessoas que realmente realmente diferença na sua vida. Com a libido em alta, o momento é oportunidade para papos com o "crush", em qualquer fase do relacionamento.

Virgem (23/08- 22/09)

O momento pede calma e foco na intimidade para assuntos de casa e família. Não esqueça das pessoas mais próximas e dos amigos mais chegados.

Libra (23/09 - 22/10)

É tempo de ver e rever pessoas com as quais você não tinha contato há um certo tempo, libriano. Cerque-se de pessoas queridas e colocar o papo em dia.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Que tal se planejar um pouco mais neste dia? O segredo é deixar a ansiedade de lado, mas conseguir seguir o que estava agendado de maneira tranquila. Faça um exercício.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O momento pode pedir um investimento em temas espiritualizados e até com alguma magia. É dia de confiar na intuição e tentar aprender coisas novas. Abra a mente!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

É dia de acalmar o corpo e colocar o sono em dia. Que tal prestar atenção nos seus sonhos e tentar observar o que o espiritual quer lhe dizer? É hora de renovar as energias.

Aquário (21/01 - 19/02)

Que tal fazer uma visita àqueles amigos antigos? Aproveite a folga para encontrar pessoas e não deixe de se cercar de pessoas que o incentivem.

Peixes (20/02 - 20/03)

Avalie o que é necessário que você faça para colher melhor os frutos do trabalho. Tire da gaveta os planos ambiciosos e que exigem muito de você, mas não deixe que a ansiedade o domine nem sequer por um minuto.