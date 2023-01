Signo 04/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (04/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Espere por melhorias na carreira e na área financeira. Seja mais visionária. Delegue onde queres chegar e batalhe pelos os seus sonhos. O tempo é ainda oportuno para novas conexões. Viagens não estão descartadas.

Touro (21/04 - 20/05)

Bom momento para se dedicar ao estudo. Além disso, janeiro será bom para o amor. Espere por parceria e novos planos de carreira. Poder de influência em alta!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O tempo é oportuno para determinar objetivos e planejar ações futuras. Se entregue para a participação social. marque presença nas redes. No amor, encontros terão algo do destino.

Câncer (21/06 - 22/07)

Dias tentem ser ade confusão, mas é necessário equilíbrio para vencer os desafios.Fique de olho nas oportunidades de crescimento profissional e financeiro. Novos caminhos se abrirão.

Leão (23/07 - 22/08)

Os caminhos seguem atraentes para o futuro. Semana gostosa para pensar em roteiros de viagem, trocar confidências com o par e planejar mudanças. Dê atenção aos relacionamentos e fortaleça vínculos.

Libra (23/09 - 22/10)

Resultados positivos no trabalho aumentarão seu prestígio. Espere o melhor do futuro e fortaleça sua missão no mundo.Se estiver só, tudo aberto para um novo envolvimento.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Mudanças à vista! A vida social ficará mais gostosa com novas relações e atividades de grupo. Talvez sinta falta das amizades hoje. Ve aproveitar o dia para iniciar um novo programa alimentar.

Virgem (23/08 - 22/09)

Demandas dos relacionamentos e de trabalho aumentarão. É possível que você execute novos cargos de confiança/liderança. Assuma seu poder e promova as mudanças desejadas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Clima carinhoso no amor. nas amizades e com a equipe motivará a semana. A Apoie os filhos ou o par com carinho e segurança, cuide da saúde e construa relações de confiança.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Resultados positivos no trabalho aumentarão seu prestígio. Conexões internacionais estarão abertas, espere por convites de prestígio e reconhecimento profissional.

Aquário (21/01 - 19/02)

Uma proposta de trabalho virá na direção dos sonhos. Amor com mais conversa e segurança. Estabilize a vida íntima. A rotina ficará mais gostosa com novas atividades.

Peixes (20/02 - 20/03)

Aproveite para iniciar um programa de exercícios físicos ou tratamento médico, cuidar do corpo e disciplinar a rotina. Resolva pendências e ganhe liberdade. Uma viagem será tudo de bom no amor e poderá ser decidida em cima da hora.