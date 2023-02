Signo 03/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (03/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Tome à frente dos seus sonhos e conquiste espaços. O dia será bom para colocar os planos em ordem, cuidar da saúde e pensar no que pode ser feito no agora.

Touro (21/04 - 20/05)

Suas emoções continuam à flor da pele, mas não deixe com que os sentimentos atrapalhem o seu dia a dia. Dê mais espaço ao seu bem estar e as suas necessidades. Acredite seu potencial.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O tempo continua a lhe pressionar. Lmebre-se, é preciso saber fazer as coisas, mas sem se desgastar. Não se descuide do foco e de ajudar quem precisa. Espere por surpresas no final de semana que estar por vir.

Câncer (21/06 - 22/07)

A saúde pede atenção urgente. Está na hora de montar um planejamento mais focado nas suas necessidade. No dia a dia, tenha paciência e anaise com calma as possibilidades.

Leão (23/07 - 22/08)

Cuidado com o excesso de informação e de pensamento, leonino. A orientação dos astros também vai para as finanças. É hora de pensa seus recursos e a forma como se tem gastado.

Virgem (23/08- 22/09)

Continue a ser seletivo. Se prive de pessoas e lugares que não merecem sua atenção. A sua energia será bem mais importaante quando você aprender a separar as relações. Não assuma problema que não é seu.

Libra (23/09 - 22/10)

Não tome para você os excessos de problemas de outras pessoa. O tempo é de aprender a respeitar os seus limites emocionais. Traballhe a ansiedade e a impulsividade.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Se valorize, quebre padrões, aceite conselhos dos mais velhos e se redescubra. Lembre se amar e praticar o autocuidado. Haja mais racional.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Algumas discussões vão chegar até você. Não permita entrar nessa jogada! É necessáro tomar decisões com mais consciência.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Deixe de lado a forma como você racionaliza a vida. Às vezes é necessário seguir o fluxo e acreditar no universo. O fim de semana será de acertividade.

Aquário (21/01 - 19/02)

Orgulhe-se da sua trajetória e de tudo que tem conquistado. Não Despedice tempo e dinheiro com atividades e ações desnecessária. Se puder investir a hora é agora!

Peixes (20/02 - 20/03)

A fase será puxada e inferno astral não é fácil com qualquer um. Só tente da melhor maneira que conseguir. Aproveite para fazer planos com atividades que nunca fez.