Signo 03/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (03/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Hoje é um bom dia para apostar na comunicação. Dê mais voz aos seus objetivos. Melhore a forma como você se coloca em uma situação. Dê mais atenção pela maneira que empregas as palavras. Não é um tempo de entrar em discussões desnecessárias.

Touro (21/04 - 20/05)

Dia de emoções e forte intuição. Vale a pena iniciar novos estudos ou aprimorar conhecimentos, taurino. Continue acreditando que vai dar certo e foco. Mentalize onde quer e pretende chegar. Evite atirar para tudo quanto é lado.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Seja mais vigilante com as suas coisas. Não dê importâncias das críticas que não são construtivas, geminiano. Haja de forma consistente. Continue a acreditar no seu potencial e a pedir abundância. É importante ter atitude e lembrar das suas metas no longo prazo.

Câncer (21/06 - 22/07)

A semana tende a ser de ansiedade. Saiba impor limites. Delegue prioridades, canceriano. Também é importante saber conversar com as pessoas, mas sem se expor desnecessariamente. Mantenha o ssono em dia.

Leão (23/07 - 22/08)

Tenha conscência sobre os seus feitos e não deixe de acreditar na melhora pessoal. Deixe os medos e inseguranças de lado. Não tenha medo de pense no futuro, mas tenha cuidado com o excesso de idealização.

Virgem (23/08 - 22/09)

A semana tende a ser agitada, virginiano. Reorganize os pensamentos, procurando também manter uma boa rotina e haja de maneira estratégica. Cuide da saúde física e mental.

Libra (23/09 - 22/10)

Os dias serão de renovação pessoal e profissional. Exerça liderança, sem se exceder, libriano. Não dê ouvidos para as críticas. Abra a mente para opiniões divergentes. É chegado a hora para ter uma visão ampla. Lembre-se! ouça mais do que fale.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Comunicação em alta! Não tema dizer o que pensa, escorpiano, e seja firme nas suas escolhas. Vá com calma e procure se concentrar no que é essencial. Aproveite o momento de recesso e tranqulidade de janeiro para fazer atividades mais prazeirosas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Hoje será um bom dia para manter as relações. Ajude o próximo, permita-se a ouvir conselhos e exerça parcerias,- sagitariano. Os astros também sugerem bons momentos à dois. Invista em relacionamentos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O dia será oportuno para passeios e encontros profissionais. Só tente agir com mais diplomacia. É hora de dividir decisões com quem é mais próximo. Cuide da sua saúde e rotina.

Aquário (21/01 - 19/02)

Continue firme nas decisões que envolvam família e relacionamento. Eles precisam ouvir pessoas com mais pulso firme. É importante que você se concentre nas demandas práticas da vida.

Peixes (20/02 - 20/03)

Esteja atento às suas demandas íntimas. Ouse mais! Prazer e sedução estarão em, pisciano. Hoje será um bom dia para usufruir de bom espaço em família, com espontaneidade. Cuidar de você e do seu bem estar.