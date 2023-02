Signo 02/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O início do mês traz o sentimento de recomeço e de novas oportunidades. O horóscopo do dia desta quinta-feira (02/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Alguém do seu círculo de amizades pode chamar a sua atenção. Nem sempre é possível realizar os desejos imediatamento, mas algo diferente pulsa forte no seu coração. Vale entender que tipo de sentimento é este.

Touro (21/04 - 20/05)

Um encontro importante pode acontecer ao longo do dia de hoje. É possível que seja algo combinado há muito tempo e que finalmente tem chance de se concretizar.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O prenúncio de algo promissor no futuro pode vir antecedido de um rápido encontro. Há grandes chances de boas notícias na vida profissional. Fique atento aos sinais!

Câncer (21/06 - 22/07)

Dia propício para que portas e horizontes sejam abertos para você. Alguma amizade em particular pode lhe chamar atenção ou, ainda, você faça uma nova amizade com alguém do trabalho. É dia de socializar!

Leão (23/07 - 22/08)

Há chance de que a afetividade mais aflorada ao longo do dia encontre alguém em quem encontrar satisfação, acolhida e relaxamento. É dia para aproveitar a própria companhia e se apropriar de sentimentos bons.

Virgem (23/08- 22/09)

Você pode mudar o modo como se relaciona com a pessoa amada neste momento. É momento de ressignificar experiências e ver o mundo com outros olhos. Tenha paciência e empatia.

Libra (23/09 - 22/10)

O surgimento de novos amores - ou a possibilidade de reviver amores antigos - pode proporcionar uma nova oportunidade vida e de ingresso em novos mundos. Esteja atento aos detalhes e oportunidades que surgem no seu caminho.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Um relacionamento amoroso em processo de preparação ou amadurecimento pode se mostrar plenamento "pronto" neste momento. Talvez seja o momento de apostar no convívio com o outro algumas fichas importantes da sua vida. Não se feche para o amor!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Um passeio casual, um encontro inesperado ou ainda um convite de última hora pode proporcionar um grande encontro na sua vida, seja no âmbito amoroso ou profissional. Prepare-se e preste atenção aos sinais!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Um clima que começou apenas como amistoso ou afetuoso pode acabar se tornando um sentimento amoroso forte e consistente. Há muito o que construir neste período. Você deve receber uma boa notícia ao longo do dia!

Aquário (21/01 - 19/02)

Um brilho duradouro pode surgir na sua vida, seja ele uma oportunidade de um novo trabalho, um novo amor ou, ainda, uma novo hobby. Uma casualidade do dia pode ser uma linda coincidência. Preste atenção aos sinais. É dia de manter a calma.

Peixes (20/02 - 20/03)

O amor que você sente por alguma atividade ou por alguém pode se tornar mais consistente neste período. Que tal tornar o dia mais leve e tentar sair da rotina hoje? Oportunidades devem surgir ao longo do dia.