Signo 01/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

Virou o mês e novos planos estão prontos para serem realizados. O horóscopo do dia desta quarta-feira (01/02), mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O dia será importante para rever seus sentimentos. A lua crescente em Câncer lhe trará esse objetivo à tona. Continue a racionalizar os seus desejos e anseios pessoais.

Touro (21/04 - 20/05)

Trabalhe mais a inteligência emocional. Não negligenciando os próprios afetos e necessidades emocionais em função de pressões sociais. É hora de olhar mais para os seus instintos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Respeite mais os seus limites emocionais. Coloque em mente o que é necessário piorizar. Não perca a paciência em temas familiares.

Câncer (21/06 - 22/07)

Hoje é um bom dia para olhar as relações. Prefire estar em ambientes de trocas mútua e igualitária. Não dispense o novo! Esteja atento às suas palavras.

Leão (23/07 - 22/08)

Comunicação em alta! Faça bom uso das palavras nas suas relações. Na vida pessoal, saiba administrar o tempo e os recursos. Bom momento parapor em ordem os planos que ficaram de lado.

Virgem (23/08- 22/09)

Cuidado com as respostas emocionais. Esta é uma fase para reorganizar os pensamentos e ter mais ações empaticas. Confie na sua intuição e não dê espaço ao medo.

Libra (23/09 - 22/10)

Use seu poder para conquistar novos espaços e estabelecer bons resultados. Dê um gás a mais na rua rotina. Não exceda seus limites. Cultive o bem estar emocional.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Esse é um bom mometo para colocar foco no que você necessidata. Se comunique com todos. Respeite o diferente. Não deixe de prestar atenção nas palavras alheias.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Está na hora de você se privar mais de situações que lhe causem estresse e angústias. Faça um filtro sobre os seus contatos e amizades. Mantenha a calma.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Seus sentimentos voltam a ser pioridade neste mês. Pense a longo prazo. O momento pede mais assertividade nas decisões.

Aquário (21/01 - 19/02)

É chegado um novo tempo. Ouça seu coração e respeite seus limites. Seja mais comunicativo e se entregue ao conhecimento.

Peixes (20/02 - 20/03)

Se expresse melhor. O tempo é de conexões. Converse mais. Ouça mais. As pessoas estão expressando e preste atenção nas entrelinhas.