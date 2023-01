Signo 01/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (01/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

A semana começa com tom de novidade! Com a Lua crescente, aproveite os impulsos para alimentar suas ambições. A Lua Crescente no seu signo traz a você uma coragem indispensável para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. A presença do seu regente, Marte, vai lhe dar condições de questionar e expor pensamentos e ideias com pessoas do seu convívio.

Touro (21/04 - 20/05)

Você começa a semana precisando se conectar a novos valores e a uma nova forma de desenvolver os seus projetos. O céu solicita que analise com carinho os seus projetos e que é mais favorável empenhar uma atitude altruísta e desprendida para que os resultados sejam alcançados com vitórias. A Lua Crescente no signo de Áries traz a você a necessidade de ficar em silêncio e examinar decisões financeiras de uma forma mais meditativa e reservada.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Caso você precise de dinheiro para executar uma ideia, o céu o auxilia neste procedimento, portanto ajuda não te faltará. É uma semana em que você estará cheio de energia para tomar decisões de uma maneira assertiva e produtiva para o seu desenvolvimento. Os resultados dependerão de quanto você está aberto às mudanças e a desapegar de uma estrutura que não se adequa mais à sua nova realidade.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você começa a semana sendo levado a curar a relação com uma pessoa, que pode ser um relacionamento amoroso ou uma relação comercial; analise de que forma isso se adequa à sua realidade. Esteja aberto a ouvir e a entender como tudo isso mexe com você. A Lua Crescente no signo de Áries traz a você uma tomada de decisões importantes no âmbito profissional ou para a construção de metas significativas.

Leão (23/07 - 22/08)

A semana inicia com consciência das mudanças que estão acontecendo no seu trabalho ou na composição da sua rotina. O céu o ajuda a realizar mudanças pontuais, como também a concretizar investimentos para o seu trabalho. A saúde também pode ser mexida, trazendo boas projeções para algum tratamento, mas também é aconselhável colocar em prática novos hábitos. Momento para tomada de decisões importantes para uma mudança de cidade, país ou para os estudos.

Virgem (23/08 - 22/09)

A autoestima deve ser exercitada com mais compreensão das suas necessidades mais íntimas de afeto e carinho. É preciso ter coragem para perdoar e ressignificar a sua jornada. A Lua no signo de Áries pede a você coragem para eliminar situações, pessoas e experiências que não cabem mais. Será imprescindível exercitar o desapego para que a sua vida se reconstrua.

Libra (23/09 - 22/10)

A semana começa com a necessidade de cuidar do seu lar e da composição da sua rotina, o que lhe traz condições de curar relações com pessoas muito próximas, mas também de organizar a sua rotina e o seu ambiente de trabalho. Existe também a possibilidade de mexer com um imóvel, dando a você a oportunidade de realizar um sonho, como uma reforma, uma mudança de casa ou a compra de um imóvel. Mas a experiência também o ajuda a ressignificar a sua vida familiar.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Você começa a semana com a oportunidade de expressar sentimentos e de interagir com notícias que movimentam curas com pessoas do seu convívio. Essa situação pode se referir a um namoro, viagens a lazer, mas também pode partir da necessidade de suprir a carência de um filho. Tudo isso permitirá alcançar um entendimento emocional em relação às expectativas com pessoas do seu convívio, com destaque para parentes.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Oportunidade de ressignificar experiências familiares, com a intenção de curar e seguir a sua jornada de uma forma mais leve. Essa mesma experiência pode se conectar com a realização de investimentos importantes. Você pode ajudar uma pessoa da família ou receber uma ajuda importante de uma pessoa muito próxima. A Lua Crescente vai movimentar tanto passeios e viagens quanto também favorecer o namoro. O planeta Mercúrio também ficará retrógrado no mesmo dia da Lua Crescente, até o dia 18/01/2023, e vai pedir uma avaliação financeira

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Necessidade de expressar o que sente por pessoas muito próximas, com destaque para parentes. Você pode perceber que pessoas do seu convívio passam por uma fase mais sensível e emocional. Esteja também atento às notícias que podem circular. O planeta Mercúrio transita em seu signo, em movimento retrógrado, pedindo reavaliação sobre um tema que só depende de você. É recomendável reavaliar e esperar o momento certo para esse movimento.

Aquário (21/01 - 19/02)

Destaque a viagens e interação com parentes e pessoas do seu convívio. Uma notícia pode trazer contentamento. Na reta final do ano, você estará mais leve e sentindo a necessidade de se divertir. É uma semana ótima para programar uma viagem e focar em temas que tragam satisfação. O trabalho está totalmente em segundo plano.

Peixes (20/02 - 20/03)

Necessidade de se conectar com os seus sonhos e projetos pessoais. Uma nova forma de perceber pessoas e situações que o cercam vai ajudá-lo a compor uma energia mais leve, com mais foco no seu desenvolvimento. A Lua em Áries dá destaque a movimentos financeiros e dá a entender que você deverá tomar decisões financeiras urgentes, com o propósito de movimentar um imóvel ou as necessidades da família. Reavalie suas ideias e como deseja conduzir um projeto importante. Os resultados virão, porém é fundamental exercitar a paciência.