Horóscopo mensal: confira as previsões dos signos para maio de 2023

O mês inicia ainda com a interferência de Mercúrio retrógrado até o dia 15 de maio. Nesse tempo, é válido refletir sobre várias áreas da vida, seja pessoal ou profissional e tirar um tempo para revisar e ajustar a saúde financeira. Só tenha cuidado com a agressividade e impulsividade devido aos trânsitos de Marte. Confira asprevisões dos signos para maio de 2023.

Áries

Para Áries, maio é um mês de definições importantes na vida financeira, dividido em duas fases: revisão e atitudes. A primeira quinzena é ideal para revisar a forma como lida com o dinheiro e ajustar a saúde financeira. Já a partir do dia 15, é possível tomar iniciativas, investir, comprar ou vender coisas importantes. No dia 19, a Lua Nova aponta uma boa novidade envolvendo dinheiro e trabalho.

Touro

Para Touro, maio é um mês significativo, especialmente para quem faz aniversário. Se você faz aniversário até o dia 14, experimentará um processo de revisão profunda e retomada de projetos engavetados. Se você faz aniversário a partir do dia 15, inovar, criar e dar vazão a ideias novas será muito mais significativo. A atenção especial é para quem nasceu no dia 15, verifique em sua Revolução Solar se o aniversário ocorre nesse dia ou em outra data.

Gêmeos

Para as pessoas de Gêmeos, o final do mês de maio é mais favorável, com a entrada do Sol em seu signo no dia 21, marcando o início de seu aniversário. Este é um momento de renovação, de se conectar consigo mesmo e com seus desejos mais autênticos, para definir novas metas e planos para o próximo ano. A partir do dia 25, também é um momento importante para se concentrar em suas intenções e objetivos pessoais. Aproveite a energia da Lua Nova para iniciar projetos e buscar novas oportunidades.

Câncer

Aos cancerianos, o mês é importantes por dois motivos astrológicos. Primeiramente, o planeta Marte está em trânsito pelo signo desde o mês anterior, o que ocorre apenas a cada dois anos. Esse evento planetário intensifica os impulsos agressivos do signo, mas pode ser benéfico para superar limitações pessoais e enfrentar problemas antes considerados difíceis. No entanto, é preciso tomar cuidado para não reagir de forma emocional exagerada ou se envolver em brigas, especialmente nos dias 4, noite do dia 10, manhã do dia 11 e dia 17, devido à quadratura de Marte com Júpiter.

O segundo ponto astrológico significativo é a passagem do planeta Vênus pelo signo de Câncer, a partir do dia 7. Esse trânsito amplifica os impulsos eróticos e apaixonados do signo, tornando maio um mês interessante para relacionamentos e paixões. No entanto, é importante tomar cuidado para não se deixar levar por impulsos desmedidos.

Leão

Para os leoninos, o período até o dia 14 será de reflexão e revisão importante em relação à vida profissional. A partir do dia 20, a entrada de Marte no signo pode aumentar a energia vital e o espírito competitivo, mas é preciso evitar explosões de raiva devido à oposição de Plutão e quadratura com Júpiter. É importante direcionar essa energia para superar os próprios limites em vez de competir com os outros.

Virgem

Já para os virginianos, a oposição de Saturno pode trazer fragilidade e limitações difíceis de superar, mas representa uma oportunidade de amadurecimento e superação de limites nos próximos meses. As duas primeiras semanas do mês podem envolver questionamentos difíceis sobre as próprias crenças, especialmente para aqueles com inclinações religiosas ou dedicados ao estudo da filosofia. Algumas datas ao longo do mês podem ser delicadas e envolver fragilidade emocional e autocrítica excessiva, mas é importante não se deixar levar por fantasias e inseguranças e manter a atenção em evitar estratégias de autossabotagem da própria mente.

A partir de 16 de maio, a oposição de Júpiter ao signo de Libra pode levar a conflitos com figuras de autoridade, então é importante agir com prudência para evitar atritos desvantajosos. Além disso, há uma tendência ao desperdício e gastos excessivos, mesmo entre pessoas librianas ponderadas, especialmente nos dias 3, 4, 9, 10 e 16. Até 20 de maio, a quadratura do planeta Marte também afeta Libra, o que pode levar a reações agressivas e dramáticas, com risco de enxergar os problemas piores do que realmente são.

Escorpião

No caso do signo de Escorpião, durante os primeiros quatorze dias de maio, Mercúrio estará retrógrado e em oposição ao signo, indicando uma fase propícia para ajustes nos relacionamentos, mas é importante ter maturidade no diálogo e não se prender a ressentimentos. A partir de 15 de maio, Mercúrio retoma o movimento direto, o que alivia a inclinação a discussões infindáveis e acordos tendem a ser alcançados com consideração mútua. É importante ter cuidado com os dias 5, 6, 12 e 13, quando a Lua pode afetar o juízo racional. Pessoas de Escorpião que nasceram até 28 de outubro de qualquer ano precisam tomar cuidado com períodos específicos de risco de reações emocionais pouco razoáveis e tendência a agir de forma injusta com pessoas de sua intimidade, nos dias 4, 5, 11, 17 e 25.

Sagitário

Para aqueles nascidos sob o signo de Sagitário, a primeira semana de maio pode ser um período de resolver mal-entendidos nos relacionamentos amorosos e profissionais. A quadratura de Vênus a Netuno até 7 de maio pode causar equívocos, mas com cuidado e sem buscar culpados, esses problemas podem ser resolvidos. Cuidado com a tendência a explosões emocionais nos dias 1 e 7. Durante as primeiras duas semanas do mês, o retrógrado de Mercúrio pode tornar a vida cotidiana conturbada, mas é uma fase positiva para revisar tratamentos e dietas. A partir de 15 de maio, Mercúrio volta ao movimento direto, e é excelente para contratar novos funcionários, adotar animais e melhorar a alimentação.

Capricórnio

Para Capricórnio, o trânsito de Marte em oposição pode aumentar a agressividade e impulsividade até o dia 20 de maio. A autocontrole é fundamental para evitar problemas nos relacionamentos amorosos e profissionais. Evite confrontos desnecessários e tente resolver as situações de maneira calma e racional. Praticar atividades físicas moderadamente pode ajudar a extravasar a energia agressiva. A partir do dia 7, Vênus também passa a se opor a Capricórnio, o que pode causar circunstâncias de amor e raiva nos relacionamentos íntimos. A partir do dia 21, as coisas se suavizam consideravelmente, e momentos agradáveis ao lado da pessoa amada podem acontecer. As pessoas de Capricórnio que estiverem sozinhas devem ter cuidado com paixões tolas e impulsivas entre os dias 7 e 20, mas encontros com novas pessoas serão mais confiáveis a partir do dia 21.

Aquário

As primeiras duas semanas de maio dos aquarianos serão uma oportunidade para checar, revisar, reformar e aprimorar elementos em casa, já que Mercúrio retrógrado estimula essas atividades. No entanto, pode ser desagradável para aqueles que estão com pressa ou têm outros assuntos para tratar. A partir do dia 15, quando Mercúrio retoma o movimento direto, as questões domésticas e familiares fluem sem a necessidade de revisão excessiva, caminhando para soluções definitivas em meados de junho.A partir do dia 20, a acumulação de tarefas não é inteligente, já que as coisas podem não ser resolvidas adequadamente. É aconselhável postergar o que puder ser adiado para julho, especialmente porque esse ciclo de oposição também envolve junho.

Peixes

Em maio, ocorrerá um ângulo harmônico entre Saturno e Vênus no céu entre os dias 8 e 18, o que tende a favorecer a vida amorosa das pessoas de Peixes, conferindo solidez e boas definições nessa área da vida. As coisas tendem a ser resolvidas com maturidade, embora exijam disciplina e concessões de ambas as partes. Para as pessoas de Peixes que estiverem solteiras, é um bom momento para interagir com pessoas mais velhas, pois ótimos conselhos serão oferecidos. Entre os dias 15 e 26 de maio, Mercúrio voltará ao movimento direto e formará um ângulo harmônico com Saturno, o que favorece a vida intelectual das pessoas de Peixes. É uma excelente oportunidade para iniciar ou retomar um curso, leituras ou mesmo para se submeter a exames. O desenvolvimento de projetos também é favorecido nesse período.