Signo 01/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (01/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Hoje é um bom dia para circular, aumentar sua exposição e conquistar novos espaços. Aproveite também para se envolver em assuntos do coração e embarque em um clima romântico e divertido com seu par.

Touro (21/04 - 20/05)

Boa fase para novos projetos. Deixe sua criatividade fluir.Um novo romance pode começar com palavras doces e conversas animadas. Permita-se sentir e se abrir a novas possibilidades.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Pesquise cursos e fique por dentro das novidades. Com Mercúrio retrógrado em seu signo, este é um bom período para refletir, aperfeiçoar sua comunicação, reformular objetivos e elaborar detalhes de contratos.

Câncer (21/06 - 22/07)

Algumas questões pessoais serão revistas e assuntos financeiros podem interferir nas relações. A semana começará com carinho da família e arrumações na casa.

Leão (23/07 - 22/08)

Circule por lugares diferentes, confira lançamentos, descubra novidades e fique por dentro das tendências. O dia será movimentado nas comunicações e atividades de grupo.

Virgem (23/08 - 22/09)

Palavras carinhosas e sentimentos generosos aproximarão amizades e motivarão a equipe. Aumente a sintonia com a espiritualidade e afaste pensamentos repetitivos. Reconhecimento na carreira!

Libra (23/09 - 22/10)

Uma proposta financeira poderá alterar rumos e cobrar decisões rápidas. Apesar de atraente, Mercúrio retrógrado pedirá atenção aos detalhes do contrato e benefícios. Acredite mais no seu potencial.

Escorpião (23/10 - 21/11)

.Discuta as condições com calma, pois você terá os recursos necessários para dar um passo maior na carreira e brilhar em uma nova posição. A semana terminará com perspectivas positivas em um novo grupo.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Renove os sentimentos, eleve a autoestima e planeje o futuro. Mercúrio retrógrado trará reflexões importantes sobre novos projetos. Repense suas metas, organize suas ideias e vá mais fundo nas relações.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Conte com empatia e carinho nos encontros e interações de hoje. A semana começará com apoio às amizades, trocas motivadoras e autocuidado. O sucesso está à frente!

Aquário (21/01 - 19/02)

Solte sua imaginação, relaxe e dê vazão aos seus sonhos românticos. O dia será sujeito a distrações e devaneios, então verifique sua agenda e evite esquecimentos. Espere exposição e prestígio na carreira!

Peixes (20/02 - 20/03)

Se for viajar, vale a pena se planejar com antecedência, verificar documentos, sair mais cedo e dar uma margem maior de garantia contra imprevistos, já que Mercúrio retrógrado pode causar atrasos.